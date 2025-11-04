20 години строг затвор за севлиевец, зверски убил майка си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

20 години затвор при първоначален строг режим присъди Габровският окръжен съд за 37-годишен мъж от Севлиево за умишлено убийство на собствената му майка.

Подсъдимият с инициали О.Ю. бе признат за виновен в това, че на 23 май 2024 г., в къща на ул."Светлина" в Севлиево, по особено мъчителен начин и с особена жестокост, умишлено е умъртвил 61- годишната жена, нанасяйки ѝ множество удари с нож в областта на шията, гръдния кош и двете ръце. Трагедията се разиграла след ожесточен скандал между двамата.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.