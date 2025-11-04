ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 г. затвор за мъж, опитал с нож да убие полицай

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21644045 www.24chasa.bg

20 години строг затвор за севлиевец, зверски убил майка си

Дима Максимова

[email protected]

1632

20 години затвор при първоначален строг режим присъди  Габровският окръжен съд за 37-годишен мъж от Севлиево за умишлено убийство на собствената му майка.

Подсъдимият с инициали О.Ю. бе признат за виновен в това, че на 23 май 2024 г., в къща на ул."Светлина" в Севлиево, по особено мъчителен начин и с особена жестокост, умишлено е умъртвил 61- годишната жена, нанасяйки ѝ множество удари с нож в областта на шията, гръдния кош и двете ръце. Трагедията се разиграла след ожесточен скандал между двамата.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)