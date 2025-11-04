94-ма задържани с дрога в Пловдив и областта през октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

94 души са задържани през октомври при полицейски операции срещу разпространението на дрога през октомври в Пловдив и областта, а общото количество на иззетите високорискови вещества е почти 9 килограма, съобщават от полицията.

Броят на задържаните в полицейските подразделения съвпада с образуваните досъдебни производства – 94, а работата по тяхното разследване продължава под наблюдение на компетентната прокуратура. При процесуално-следствените действия за времето от 1 до 31 октомври са били иззети над 8 килограма марихуана, около 13 грама хашиш, 774 грама синтетични канабиноиди и различни количества кокаин, амфетамин и фентанил.

Конфискувани са и 72 вейпа със съдържание на психотропни вещества, както и 54 канабисови растения.