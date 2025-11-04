ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 г. затвор за мъж, опитал с нож да убие полицай

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21644493 www.24chasa.bg

94-ма задържани с дрога в Пловдив и областта през октомври

24 часа Пловдив онлайн

1624
Част от задържаната дрога. Снимка: МВР - Пловдив

94 души са задържани през октомври при полицейски операции срещу разпространението на дрога през октомври в Пловдив и областта, а общото количество на иззетите високорискови вещества е почти 9 килограма, съобщават от полицията.

Броят на задържаните в полицейските подразделения съвпада с образуваните досъдебни производства – 94, а работата по тяхното разследване продължава под наблюдение на компетентната прокуратура. При процесуално-следствените действия за времето от 1 до 31 октомври са били иззети над 8 килограма марихуана, около 13 грама хашиш, 774 грама синтетични канабиноиди и различни количества кокаин, амфетамин и фентанил.

Конфискувани са и 72 вейпа със съдържание на психотропни вещества, както и 54 канабисови растения.

Част от задържаната дрога. Снимка: МВР - Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)