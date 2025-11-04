Гръцки шофьор на камион пострада при катастрофа между Монтана и Видин. Инцидентът е станал около 21:20 ч. на 3 ноември на влизане в село Смирненски.

56-годишен грък се движил с камион с прикачено към него ремарке от Монтана към Видин. Шофьорът карал с несъобразена с пътните условия скорост. Изведнъж на прав участък изгубил контрол над управлението на тежката машина и тя се поднесла. Вследствие на това камионът се блъснал в мантинела, като след това се завъртял напречно на пътя.

От катастрофата са нанесени значителни материални щети по товарния автомобил, полуремаркето и металната ограда.

Водачът е с телесна повреда и е настанен за лечение без опасност за живота в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" гр. Монтана. Изпробван е за употреба на алкохол с техническо средство, който отчел отрицателна проба. На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б. „а" НК. Нанесените щети са в процес на изясняване. Работата по случая продължава в РУ-Лом.