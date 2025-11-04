ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев връчи националното знаме на 34-ата българска полярна експедиция

1036
Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Държавният глава Румен Радев връчи националния флаг на участниците в 34-ата Българска антарктическа експедиция. На церемония в Гербовата зала знамето прие ръководителят ѝ проф. Христо Пимпирев.

"Който владее ключът към тайните на Белия континент, той владее и нашето бъдеще", каза Радев. "Един от най-значимите приноси на изследователите на Антарктида е фактът, че през годините успяха да изградят модел на успешно бъдеще за планетата — бъдеще не на войни и взаимоунищожение, а на разбирателство, приятелство, солидарност и взаимопомощ. Именно тези ценности са от ключово значение за оцеляването в суровите условия и за успеха на всяка дейност на този строг и изпитателен континент", допълни президентът, цитиран от БТА.

За четвърта поредна година българската експедиция ще плава към Ледения континент с българския изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий". Първата група български учени заминава на 10 ноември към полярната база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън.

Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

