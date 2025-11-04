Мъж счупи челюстта на жена си при побой в Кърджали

Мъж счупи челюстта на жената, с която живеел на семейни начала. Инцидентът станал на 3 ноември около 18,30 часа в Кърджали. Не е ясно каква е причината за агресията. Мъжът, който е от Хасковско, се прибрал в къщата, където живеели с жената и се нахвърлил с юмруци и ритници върху нея.

След подаден сигнал на тел. 112 пострадалата е откарана с линейка в болница, а насилникът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие.