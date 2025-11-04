8 г. затвор за мъж, опитал с нож да убие полицай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

8 години ще лежи в затвора мъж, опитал да убие полицай. Петчленен състав на Благоевградския окръжен съд призна за виновен 63-годишния Никола Ш. от с. Сатовча, че на 24 август 2024 г., около 08.20 часа, на площада в село Сатовча, направил опит умишлено да умъртви Алил С. - младши полицейски инспектор в група ,,Териториална полиция'' на сектор ,,Охранителна полиция'', в Участък - Сатовча на Районно управление - гр. Гоце Делчев, при изпълнение на службата му. Никола, във видимо нетрезво състояние, нарушавал обществения ред в селото, а при опита на полицая да го спре, извадил нож и намушкал униформения.

Полицаят изпълнявал задължения по опазване на обществения ред, по време на работа по утвърден график. Когато пристигнал в селото, мъжът му нанесъл удар с нож в областта на гърдите и с това му причинил порезно нараняване, като опитът за убийство е останал недовършен.

С постановената от Окръжен съд присъда на 63-годишния мъж е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 8 (осем) години, което да изтърпи при първоначален „строг" режим.

Подсъдимият е осъден да заплати и сторените по делото разноски.

Делото се разгледа при съкратено съдебно следствие, след като подсъдимият призна фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок, пред Апелативен съд –гр.София.