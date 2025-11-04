Трима са ранени в катастрофа между камион и кола край село Масларево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа с пострадали е станала на пътя Плевен - Бяла, в района на с. Масларево, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация са се ударили лек и товарен автомобил, в резултат на което товарният автомобил се е преобърнал извън пътното платно. Водачът е останал затиснат в кабината. Пострадали са и двама души от лекия автомобил.

Екипи на РУ - Свищов, Спешна помощ и пожарната са на мястото на инцидента. Участъкът не е затворен за движение на автомобили. Причините са в процес на изясняване.