Трима са ранени в катастрофа между камион и кола край село Масларево

Дима Максимова

Катастрофа с пострадали е станала на пътя Плевен - Бяла, в района на с. Масларево, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация са се ударили лек и товарен автомобил, в резултат на което товарният автомобил се е преобърнал извън пътното платно. Водачът е останал затиснат в кабината. Пострадали са и двама души от лекия автомобил.

Екипи на РУ - Свищов, Спешна помощ и пожарната са на мястото на инцидента. Участъкът не е затворен за движение на автомобили. Причините са в процес на изясняване.

