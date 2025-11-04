ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два кангала разкъсаха крака на 91-годишен в село Плазище

Ненко Станев

Кангал. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Два кангала, ползвани като овчарски кучета, разкъсаха крака на 91-годишен в джебелското село Плазище. Инцидентът е станал в понеделник. Възрастният мъж бил в покрайнините на селото, когато бил връхлетян от едрите животни. Старецът опитал да се защити, но кангалите бързо го повалили на земята.

Случайни минувачи успели да прогонят кучетата и да повикат линейка. Възрастният мъж е с тежки разкъсвания на подбедрицата и по време на инцидента е загубил доста кръв. Настанен е за лечение в болница, а състоянието му е сериозно.

Собственикът на двете агресивни кучета, който също е от село Плазище, е задържан от полицията за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

