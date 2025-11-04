Адвокатът на кмета на Минерални бани: Образува се производство, за да бъде репресиран

Всеки път, когато е искана информация, сме я давали. Никога не съм пречил на разследването, категоричен беше Мюмюн Искендер

От 2019 г. започват проверки, които в последствие са обединени в едно досъдебно производство през 2024-а. Част от него са материалите и по това. За бъде отстранен господин Искендер, се извадиха тези материали и се образува ново досъдебно, за да бъде репресиран и принуден да се откаже от този пост.

Това заяви адвокатът на отстранения кмет на Минерални бани Мюмюн Искендер Димитър Георгиев пред Пловдивския апелативен съд. Управникът обжалва решението на хасковските магистрати, с което е освободен от поста по искане на Софийска градска прокуратура. То беше направено във връзка с разследване срещу него за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо един милион лева.

По думите на адвокат Георгиев, макар да има постановление за повдигане на обвинение, нямало никакви данни за извършено престъпление. Той критикува и мнението на хасковските съдии, че Искендер би могъл да окаже въздействие на общинските служители и да въздейства на разследването, ако продължи да е кмет. По думите му той не просто не е създавал пречки, а е представял допълнителна информация по разследването.

Димитър Георгиев обясни, че Мюмюн Искендер направил проверка по първите 3 обвинения и фирмите дали информация, която преди това е им била поискана. "Това се третира от Окръжния съд в Хасково като наша вреда", каза той. Според защитника на кмета магистратите си противоречали - веднъж приемали, че служителите на общината давали документи под въздействие, а друг път - че се възпрепятства разследването.

"По никакъв начин не съм извършвал престъпление и не съм опитвал да укривам това, което ми е искано многократно от Комисията за противодействие на корупцията и Софийската градска прокуратура. Обемът от информация, който е поискан в последната година, е даван. Служителите от общинската администрация са разпитвани в Хасково и София. Моля несправедливото решение за отстраняването ми да бъде отменено", каза пред съда Искендер.

Прокурор Атанас Янков критикува жалбата на кмета и адвоката му, в която се коментирала законността на случайния подбор на първоинстанционния съдебен състав. По думите му нямало как да бъдат проверени, освен това имало и протокол. "Но дори да са допуснати някакви пропуски в случайния избор, практиката на ВКС сочи, че това само по себе си не е достатъчно за опорочаване на съдебния акт", изтъкна обвинителят. Янков беше категоричен, че дори съдия да е участвал в друго производство срещу Мюмюн Искендер, това не значи, че е предубеден, тъй като изпълнява служебните си задължения.

"Делото било създадено едва ли не изкуствено, за да бъде отстранен. Следва да се отбележи, че в новото дело има деяние, което е извършено тази година и няма общо с другото производство", посочи прокурор Атанас Янков. Обвинителят добави, че община Минерални бани "демонстрира свръхактивност" и работи много бързо, когато става въпрос за кмета Мюмюн Искендер.

В последната си дума отстраненият управник обясни, че при всяко получено искане за информация общината е реагирала незабавно. А когато заради болнични на служители отговорът щял да се забави, той лично се обадил, за да пита кой е наблюдаващият прокурор и да изпрати при него всички, които могат да дадат необходимата информация. Пред залата Искендер отказа да каже дали процесът срещу него е политически. "Днес разчитам на едно справедливо решение", каза Мюмюн Искендер.

Съдебният състав се оттегли на съвещание, за да обсъди решението си.