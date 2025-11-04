Изправят пред съда Тошко от Съединение за убийството с дървен прът на колега в кравеферма

Удрял го много пъти в главата и тялото, после си легнал в стаята с трупа

30-годишният Тошко Христозов ще застане пред Окръжния съд в Пловдив по обвинение в умишлено убийство на свой колега в кравеферма в град Стамболийски, съобщават от прокуратурата.

Според обвинението двамата работили заедно във фермата и на 1 април т.г. решили да пренощуват в нея. Пили алкохол и се скарали, а след това Христозов пребил до смърт с дървен прът колегата си 42-годишния Стойко Джуджев. Удрял го много пъти в главата и тялото.

След това си легнал в стаята, в която бил пребитият, но на сутринта установил, че колегата му е починал. Опитал се да прикрие следите от кръвта, като ги замаже с вар. И после си тръгнал.

Трупът на пребития е бил намерен на следващия ден от друг работник в района на кравефермата.

Христосков е осъждан 4 пъти до момента, първо като непълнолетен, последното наказание е за кражба и е произнесено 4 дни преди убийството.