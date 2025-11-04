ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът Желязков: България върви към еврото с дисциплина и стабилни финанси

Кристалина Георгиева и Росен Желязков СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Правителството стриктно спазва ангажиментите си по процеса на приемане на единната европейска валута, така че да постигнем плавен преход. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Двамата разговаряха в рамките на конференцията на високо равнище, провеждаща се днес в резиденция „Бояна". Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Желязков и Георгиева се съгласиха, че приемането на еврото е историческа стъпка за страната ни. Управляващият директор на Международния валутен фонд поздрави България за постигнатото и посочи, че е ключово приемането на еврото да бъде съчетано с провеждането на разумни политики.

В хода на разговора, наред с процеса по успешното въвеждане на еврото, премиерът Желязков открои последователните усилия на кабинета за растеж на икономиката и дисциплина във финансите. Подобряването на конкурентоспособността също е акцент в политиките на правителството, както на национално ниво, така и в европейския контекст, изтъкна още министър-председателят.

