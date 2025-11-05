Цветан Тренчев: Скрийншотът е доказателство за престъпление в интернет, пазете го!

Скриншоти, линкове и оригинални файлове са ключови за доказването на престъпление срещу деца в интернет. Най-важното е да не се изтриват, тъй като са нужни на полицията за разследването по случая.

Това съветва киберекспертът Цветан Тренчев във втория епизод на подкаста "TRENDY дигиталНО 2.0". В него специалистът ще обясни как да съхраняваме правилно доказателства, когато срещу нас или децата ни има извършено киберпрестъпление, както и какви пособи най-често използват т.нар. онлайн насилници, за да скрият самоличността си.

Тренчев изяснява и функциите на изкуствения интелект в контекста на кибернасилието над подрастващи. От една страна той позволява създаването на фалшиви изображения и гласове, но от друга – може да бъде използван като мощен инструмент за защита. По думите на експерта днес AI вече автоматично открива сексуално съдържание, генерирано от или с участието на деца, засича deepfake материали, анализира езика на общуване в чатове и разпознава опасни модели на поведение.

