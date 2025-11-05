ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи хванаха пиян да уринира на паркинга на рай...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа

Цветан Тренчев: Скрийншотът е доказателство за престъпление в интернет, пазете го!

Специален проект

1544 Цветелина Танкинска
Цветан Тренчев: Скрийншотът е доказателство за престъпление в интернет, пазете го!
Снимка: Георги Кюрпанов

Скриншоти, линкове и оригинални файлове са ключови за доказването на престъпление срещу деца в интернет. Най-важното е да не се изтриват, тъй като са нужни на полицията за разследването по случая.

Това съветва киберекспертът Цветан Тренчев във втория епизод на подкаста "TRENDY дигиталНО 2.0". В него специалистът ще обясни как да съхраняваме правилно доказателства, когато срещу нас или децата ни има извършено киберпрестъпление, както и какви пособи най-често използват т.нар. онлайн насилници, за да скрият самоличността си.
Тренчев изяснява и функциите на изкуствения интелект в контекста на кибернасилието над подрастващи. От една страна той позволява създаването на фалшиви изображения и гласове, но от друга – може да бъде използван като мощен инструмент за защита. По думите на експерта днес AI вече автоматично открива сексуално съдържание, генерирано от или с участието на деца, засича deepfake материали, анализира езика на общуване в чатове и разпознава опасни модели на поведение.
Детайли по темата, слушайте в аудио записа.

Последвайте „TRENDY дигиталНО без тормоз" в:

Проектът „TRENDY дигиталНО 2.0“ се изпълнява от Фондация Евроскок с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 г.–2025 г.) към Министерство на младежта и спорта / Договор № 25-00-40/09.09.2025 г. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера!

Автор на статията

Цветелина Танкинска Цветелина Танкинска

Споделете статията

Четете още

Ален Паунов: Забраните за децата в интернет не работят, решението е информираност на родителите (Видео)

Ален Паунов: Забраните за децата в интернет не работят, решението е информираност на родителите (Видео)

27.10.2025, 09:00
Източник: Pixabay
Съвети, ако сте жертва на кибертормоз - за деца и родители

Съвети, ако сте жертва на кибертормоз - за деца и родители

25.10.2025, 08:57
Яна Алексиева: Интернет не е опасно място, но трябва да научим децата си как да живеят в него

Яна Алексиева: Интернет не е опасно място, но трябва да научим децата си как да живеят в него

23.10.2025, 12:30
Виж всички
НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание