Прокуратурата пое случая със сгрешените преференции за общински съветници в Пазарджик

Пазарджишката прокуратура е образувала досъдебно производство по случая със сгрешените преференции за кандидата за общински съветник от Партия "Възраждане" Христо Вълков. Разследването е по чл.169 от НК, текстът по който гласи, че длъжностно лице, както и лице от състава на избирателна комисия, което наруши тайната на гласуването или по какъвто и да е начин преправи резултат от избори, или референдум се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.

Техническата грешка бе разкрита от фирма"Информационно обслужване", която въвежда данните от протоколите на секционните комисии в общината. След проверка се оказа, че в някои протоколи са надписани преференции за Христо Вълков и срещу името му имаше 114 вместо 93. Така той измести от листата Ася Спасова, която има 106 гласа. След разкриване на грешката Спасова влезе в Общинския съвет на Пазарджик. Подобна ситуация имаше и с двама кандидати от ПП "ГЕРБ", които първоначално имаха равен брой преференции, но след проверка на протоколите стана ясно, че Борис Владов измества с 1 глас шефката на пазарджишката дирекция "Социално подпомагане" Радка Кежева.