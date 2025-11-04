Инспектор в ТОЛ-управлението с ранена ръка от удар на шофьор нарушител

Инспектор от ТОЛ-управлението в сектора в Благоевград е пострадал, след като ръката му е била притисната от неизряден шофьор. Инцидентът е станал в неделя на прохода Предела. Двама инспектори са били на смяна и засекли автомобил с две нарушения за винетки. Подали стоп палка, но водачът, който е от Банско, не спрял.

Служителите поискали съдействие от полицията и "Ауди"-то било спряно малко по-късно. Единият от инспекторите написал акт на водача, а когато колегата му го подал, банскалията притиснал ръката му силно. Болката била нетърпима и се наложило веднага инспекторът да потърси лекарска помощ. Получил е сериозна травма и ръката му е шинирана.

От полицията съобщиха, че действително са се отзовали на сигнал за водач, който не се подчинил на стоп-палка. След като спрели колата, поискали документите са самоличност на шофьора, а когато пристигнали служителите на ТОЛ-а, полицаите си тръгнали. Водачът Георги Цветков е световен шампион по канадска борба, много силен спортист и само с една ръка е успял да причини сериозна травма на инспектора. По-късно в профилите на двата служители на тола водачът е изпратил заплашителни съобщения към тях и съпругите им.

"Недопустимо е да се проявява такава агресия! Колегите са си вършили работата и с нищо не са предизвикали подобно поведение от страна на шофьора. Ще настоявам да бъде наказан, защото, ако се размине на един водач, то може да очакваме такива инциденти да продължат. Ще съдействам на колегата да подаде жалба в полицията и прокуратурата. Ще продължим да сме безкомпромисни спрямо нарушителите, независимо кои са те. Пред закона всички са равни", коментира Красимир Чакъров, началник сектор "Контрол и правоприлагане" в Националното ТОЛ управление.