Желязков към Домбровскис: Всички системи в България са готови да работят с еврото

Всички системи в България са готови да работят с еврото от 1 януари 2026 година. Продължаваме да работим интензивно, за да осигурим плавен, прозрачен и успешен преход към единната европейска валута. Това каза министър-председателят Росен Желязков по време на двустранна среща с европейския комисар по икономиката и производителността, както и по изпълнението и опростяването на политиките – Валдис Домбровскис, която се проведе в рамките на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната". Банковият сектор е напълно подготвен, включително от 1 ноември започна процесът по първоначалната доставка на евро банкноти и монети към банките, пощите и търговците, заяви Желязков. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Премиерът подчерта, че информационната кампания, която правителството провежда заедно с всички отговорните институции, в партньорство с неправителствения сектор, доведе до повишаване на общественото доверие. От приемането от Съвета на 8 юли на последните три правни акта, необходими за въвеждането на еврото до момента са проведени над 420 информационни събития и конференции с местни власти, гражданите, бизнеса и уязвими групи на територията на цялата страна. Наред със срещите, гражданите получаваха чрез медиите и социалните мрежи коректна, пълна и точна информация както за преходния период към приемането на единната валута, така и за това какво да очакват след 1 януари 2026 г. Ефектът от тези публични мерки беше проследен чрез социологически проучвания, които отчетливо показват този ръст.

Европейския комисар по икономиката и производителността Валдис Домбровскис изрази задоволството си от следващата голяма крачка, която България прави с членството си в еврозоната. В хода на разговора той подчерта, че приемането на еврото носи огромни ползи за България, като по-добра финансова стабилност и устойчивост, и ще доведе и до по-бърз икономически растеж през следващите години.

В хода на разговора двамата се обединиха и около преимуществата от приемането на еврото за всеки български гражданин. Акцент бе поставен върху туризма и бъдещите пътувания от България към Европа и обратно, тъй като вече няма да се налага превалутиране, съответно ще отпаднат таксите за обмяна, както и при всеки извършен банков превод.

Като предизвикателство, с което правителството и ангажираните български институции се справят отлично беше определена борбата с дезинформацията и пропагандата срещу еврото. „Доверието на гражданите беше подкопавано от антиевропейски настроени партии чрез невярна информация, спекулации, дори с всяване на страх. Успяхме да противодействаме успешно на това с честност, с прозрачна, вярна и лесно достъпна информация", каза премиерът Желязков и отбеляза, че социологическите проучвания доказват мъдростта и зрелостта на българското общество, като доверието в мерките на правителството изпреварва скептицизма със 7 процентни пункта.