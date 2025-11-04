ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Варненският апелативен съд: 2000 лв. гаранция за мъж, заплашвал полицаи с брадва

1104
Варненският апелативен съд определи гаранция от 2000 лева за мъж, обвинен в причиняване на телесна повреда на полицай и отправяне на закани за убийство към негов колега, съобщиха от съда. Решението ревизира определение на Окръжния съд в града, който е взел мярка за неотклонение спрямо мъжа „подписка".

Както БТА информира, инцидентът стана на 27 октомври. Полицейският екип се отзовал на сигнал за домашно насилие в с. Гроздьово. 49-годишният мъж посрещнал двамата служители на реда с брадва и заплахи.

Според Апелативния съд от събраните доказателства по случая може да се направи извод, че мъжът е съпричастен към обвинението в закана за убийство. Има данни и за нанесена телесна повреда на полицейски служител, свързани с изпълнение на служебните му задължения. Няма опасност обаче обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Варненският апелативен съд

