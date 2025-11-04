Смъртна вълна от фентанил в България - за около година 100 мъртви

Нещата ще се оправят само след нарочни, целенасочени и добре координирани действия, посочва управителката на дневен център за хора с опиоидна зависимост Юлия Георгиева

Представители на здравното министерство, които събират данни, говорят за над 100 регистрирани случаи на смърт вероятно свързана с опиати (главно фентанил) в страната. През последните години те отчитаха десетина на година. Това съобщава в своя фейсбук публикация Юлия Георгиева. Тя е управител на „Розовата къща" – дневен център за хора с опиоидна зависимост.

Фентанилът е наркотик, който е почти сто пъти по-силен от хероина и често пъти се смесва с други наркотици за по-силен ефект. Наричан още зомби-дрога, този наркотик води да почти сигурна смърт на пристрастените. Именно епидемията от фентанил по улиците на Америка накара Доналд Тръмп да обяви война на наркомрежите и дори да започне да потапя венецуелски кораби.

Крайно време е да се посочат огромните проблеми, с които страната ни се сблъсква по отношение на смъртните случаи на хора, които употребяват наркотици, подчертава Юлия Георгиева.

"През последната година и половина само след хората, с които работим в Розовата къща в София са починали 44 човека! Поне още толкова сме загубили сред хората, с които работим на терен. (Тук е важно да уточня, че деля хората на две групи, защото тези в къщата се регистрират с личните си данни – имена и т.н., докато на терен работим анонимно, т.е. само с код. Тъй като ползваме същото кодиране в къщата, мога смело да кажа, че няма случаи на дублиране на данните). За целия период от 2021 до 2023 смъртните случаи на хората от къщата са били 13", разказва Георгиева.

"Само в София, само в рамките на нашата дейност (която далеч не покрива нуждите на групата на хората, които употребяват наркотици) са починали около 70 човека за малко повече от година.

На фона на тази картина, в България продължава изобщо да не се мисли за осигуряване на Налоксон - спрей за най-нуждаещите се хора. Всъщност това просто лекарство, което спасява живот в почти 100% изобщо не е регистрирано в България, а дори в Бърза помощ ползват само инжекционен Налоксон, като само те и спешните центрове разполагат с него. Колко от хората със свръхдоза доживяват (задушавайки се) до пристигането на линейка можете да си представите и сами. В България не се правят аутопсии на хората, които са починали без видими причини (криминални деяния напр.) или, ако роднините им не поискат и платят за аутопсия", казва управителят на дневния център за хора с опиоидна зависимост.

"Огромната част от хората, с които ние работим не се изследват постмортем и никой не регистрира смъртта им като предизвикана от свръхдоза опиат. Диагнозата обикновено е белодробна недостатъчност или нещо подобно. Трудно е дори да си представим реалния мащаб на бедствието, за което се мълчи", посочва тя.

Ето какво още пише тя в публикацията си:

- Кръвнопреносими инфекции

През 2024г проведохме изследване сред 480 човека, които употребяват наркотици в София.

От тези 480 човека, които изследвахме 304-ма инжектират или са инжектирали наркотици, а останалите ги приемат по друг начин.

17,5 % от всички тези хора в момента на проучването живееха на улицата.

29,6 % са били без дом за повече от месец през живота си.

12,7 % са позитивни за ХИВ антитела (17,1 сред инжекционно употребяващите и 5,11 сред неинжекционните)

63,5 % са с антитела на ХепС (89,1 сред инжектиращите и 19,3 сред неинжекционните употребяващи наркотици)

25% са започнали да употребяват наркотици на или преди 15 годишна възраст. Останалите 75% са започнали употребата средно до 20,5 години.

22,1% НИКОГА до момента не са били тествани за ХИВ.

На фона на това Стратегията за борба с наркотиците, която трябваше да стартира от началото на 2025, от година виси неодобрена в Министерски съвет.

Националната програма за борба с ХИВ и кръвнопреносими инфекции изтича в края на тази година. Не ми е известно докъде е стигнало обсъждането ѝ.

И двата стратегически документа традиционно неглижират работата с хората, които употребяват наркотици, нека видим как са измислени новите (ако някога бъдат одобрени и гласувани).

В същото време хора на високи нива в МЗ неофициално споделят мнението си, че „то това няма смисъл да се работи, те вече измряха..."

В началото на годината инициирахме създаването на работна група в Парламента, с надеждата, че някой там ще прояви интерес относно добрите практики за справяне с тези проблеми. Работната група беше изродена в махленско обсъждане на райския газ и чиста проба неглижиране. Не бяха поканени никакви организации работещи пряко с хората, които употребяват наркотици. Дори представителите на звеното, което отговаря за това в НЦОЗА бяха поканени на последната среща на работната група (която малко извънредно състоя след като вече бяха обявили, че ще я закриват).

И не, нещата няма да се оправят с неглижиране от страна на държавата. Ще се оправят само след нарочни, целенасочени и добре координирани действия.

А дотогава мрежата и медиите ще се пълнят с димки за розови мечета, но и с гробна тишина за много смърти.