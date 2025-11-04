Самотен баща има нужда от средства, за да лекува сина си в чужбина

Габриел страда от аутизъм, епилепсия и тежко кортикално заболяване на главата
Милен Шидеров подобри рекорда за изкачване на „Хайдушка пътека" от Сливен до Карандила, като премина маршрута 12 пъти за 24 часа, пише bTV. Акцията му е част от благотворителна инициатива за събиране на средства за лечението на сина му Габриел, който страда от аутизъм, епилепсия и тежко кортикално заболяване на главата.
Семейството се нуждае от шестцифрена сума за спешно лечение и терапия в Турция. С усилието си бащата иска да привлече внимание към каузата и да даде пример за вяра и отдаденост. „Надеждата остава вечна. Бог пред мене, аз след него", казва Милен, който не спира да вярва в добротата на хората.
„Нашата най-голяма мечта е Габи да оздравее и да проговори. Той не може да пише, не може да чете, но е слънчево и прекрасно дете, което заслужава шанс за по-добър живот", казва бабата на момчето.
При желание може да помогнете чрез:
Банка ДСК
IBAN: BG16STSA93000032031821
Габриел Миленов Шидеров
Днес от 17 часа започва 24 часово качване спускане по Хайдушката Пътека Благотворителна кампания за моя син Габриел 🤍💚❤️🫶🫶🫶😘😘😘⛰️⛰️⛰️🧗🧗🧗💫💫💫🫵🫵🫵🙏🙏🙏😇😇😇🫡🫡🫡🤝🤝🤝🌠🌠🌠🌅🌅🌅Публикувахте от Milen Shiderov в Събота, 1 ноември 2025 г.