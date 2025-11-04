Енциклопедия за родопската теснолинейка написа Кристиан Ваклинов

В навечерието на 80-годишнината от откриването на последната отсечка от Родопската теснолинейка - тази между Банско и Добринище, която се навършва на 9 декември, се роди и първата книга за световноизвестната железница. Неин автор е Кристиан Ваклинов - младежът, чието име вече 12 години свързваме с малкото влакче в Родопите.

31-годишният Кристиан от Пазарджик сбъдна още една своя мечта и цел, като издаде енциклопедия за Родопската теснолинейка. Премиерата й ще бъде на 10 ноември в голямата конферентна зала на Гранд хотел "Хебър" в областния град. А след това книгата ще бъде представена във всички градове по маршрута на теснолинейката, както и в София - в Националната библиотека, на 19 ноември от 18:30 ч. В столицата младежът е завършва испанска гимназия, след което и УНСС.

Кристиан събира в 364 страници в луксозното издание история, разкази и снимки, посветени на единствената действаща теснолинейна железопътна линия в България - Септември- Добринище. Всеки ден влакът изминава живописното трасе от 125 километра, прекосявайки Родопите, Рила и Пирин. За близо 100 хиляди жители на седем общини това е не просто транспорт, а част от ежедневието. За автора обаче теснолинейката е кауза, превърнала се в сбъдната мечта. Книгата проследява строителството на линията, започнало още през 1915 г. – през трудностите, прекъсванията и откриването на отделните участъци. Авторът включва редки архивни снимки, предоставени от потомци на служители и пътници, свързани с железницата. В отделни глави са описани всички гари по трасето – някои вече закрити, други преименувани през годините. Сред тях е и най-високата гара на Балканите – Аврамово. За всяка спирка има чертежи и схеми, както и историята на всяка една. Кристиан Ваклинов представя и развитието на подвижния състав – от първите пътнически вагони до модернизацията на част от дизеловите локомотиви. В книгата оживяват и спомените на хората, за които теснолинейката е била единствената връзка със света – средство за достигане до училище, пазар или лекар. Между планираните страници на книгата, която той на шега нарича "учебник", има информация и за разписанието на влаковете през отминалите 10 десетилетия. Днес повечето пътници са туристи, но влакът продължава да бъде символ на духа и упоритостта на планинците. Стотици граждани от близо и далеч всеки ден се качват в малките вагончета.

„Преди седмици теснолинейката получи поредното международно признание – шесто място в класация за най-красивите есенни пътувания с влак в света", казва с гордост Ваклинов и допълва "Щастлив съм и благодаря на Издателство "Библиотека България" за този огромен съвместен труд". Книгата може да поръча всеки заинтересован чрез фейсбук страницата Родопската теснолинейка или като пише лично на Кристиан в профила му в социалната мрежа.