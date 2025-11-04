Нанков: Жалко е, че демократичната общност гледа през шпионката големите геополитически крачки

Жалко е, че т.нар. демократична общност все отсъства от управлението и гледа през шпионката тези големи геополитически крачки, които страната прави. Това пише във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

Ето какво гласи публикацията му:

Пълноправното ни членство в Еврозоната е необратим процес и това е добра новина за България. Негативните кампании ще отминат, институциите – уверен съм, ще покажат резултат и ще опровергаят недоверието на гражданите и страховете от спекула.

И от 1 януари България ще е 21-ата държава, която използва евро. Исторически ден, който слага венец на усилията на поколения политици за отстояване на демократични ценности. Само преди 20 години всичко това беше немислимо. Но вече има поколения, които не помнят "затвора" на границите зад Желязната завеса, когато пътуването по света беше привилегия за избрани, нито висенето по опашки за визи. Вече има поколения, за които е нормално за уикенда да отскочат до Гърция например и да се върнат за работната седмица. Без граници, без трудности в плащането.

Шенген падна изцяло, влязохме и в Европейския банков съюз, на половин крачка сме от Еврозоната. И с тези успехи ГЕРБ и лидерът ни Бойко Борисов остават в историята като партията, гарантирала стабилност, за да е възможно всичко това днес. Партията с визионерско мислене и държавнически подход, за да преведе България уверено напред. Не да я хвърли отново в тъмата на миналото.

Жалко е, че т.нар. демократична общност все отсъства от управлението и гледа през шпионката тези големи геополитически крачки, които страната прави. Влизането в НАТО беше при Царя, в ЕС – при тройната коалиция, пълноправният Шенген, Европейският банков съюз и Еврозоната и падането на мониторинга на ПАСЕ са все постижения на ГЕРБ. Нека "уж десните" лидери си направят изводите.

А аз ще напомня националния ни девиз: „Съединението прави силата, а силата ражда независимостта".