Община Русе ще проведе учение за реакция при промишлена авария с висок рисков потенциал

На 6 ноември Община Русе ще проведе Общинско учение за проиграване на външния авариен план (ВАП) на „Депо за светли нефтопродукти – Русе" с оператор „Сакса" ООД – предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал. Учението ще се състои в две части от 9 до 11 часа – щабна тренировка в сградата на Община Русе и практическа част на площадката на „Депо за светли нефтопродукти – Русе" с оператор „Сакса" ООД. В него ще вземат участие Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия на Община Русе, екип от Доброволното формирование на Община Русе, както и представители на ОД на МВР – Русе, РДПБЗН – Русе, БЧК – Русе, ЦСМП – Русе, ЕЕНСП 112, „Електроразпределение Север" АД, РИОСВ – Русе, „В и К" ООД – Русе и предприятието „Депо за светли нефтопродукти – Русе" с оператор „Сакса" ООД.

Темата на учението е „Действия на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на Община Русе и силите за реагиране на Единната спасителна система (ЕСС) при ликвидиране на последствията от възникнала промишлена авария с пострадали хора в предприятие с висок рисков потенциал „Депо за светли нефтопродукти – Русе" с оператор „Сакса" ООД".

Основната цел е да се подобри координацията между съставните части на Единната спасителна система и органите на местната власт при реагиране на промишлени аварии, както и да се усъвършенства способността на членовете на Общинския щаб да вземат решения и организират спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности.

По време на практическата част на учението автомобилите и специализираната техника на участващите структури от ЕСС ще се движат с включени светлинни и звукови сигнали.