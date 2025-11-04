Осъден на 8 години лишаване от свобода към съда: Ще ви унищожа всички вас

"Ако няма пари, ще осакатя детето ти", заплашвал И. С. Т., осъден от Тричленен състав на Окръжен съд - Ловеч за три престъпления на 8 години зад решетки. Първото е за изнудване при условията на продължаващо престъпление и опасен рецидив. В един случай мъжът е поискал 50 хиляди лева от семейство, като ги заплашил с насилие и противозаконни действия с тежки последици за тях. Изразите, които използвал са стресиращи: "Нещо няма пари, а има пистолет", "Помни ми думите, че ще ми дадеш парите с лихвите, иначе ще пострадаш", "Ще пусна двама цигани в твоето семейство и ще закуцате и с другия крак, искам си парите".

В друг случай И. С. Т. поискал 15 000 лева от друга двойка като ги заплашил: "15 000 български лева имаш да ми даваш до Коледа, най-късно до 15 януари или ще пострадаш сериозно, разбра ли ме, циганино", "Какъв бой ще дера детето ти", "Ако няма пари, ще осакатя детето ти".

Въз основа на представените доказателства Окръжен съд - Ловеч осъди И. С. Т. на 8 години лишаване от свобода.

Той бе признат за виновен и че на 19.01.2023 г. в Ловеч, в условията на опасен рецидив присвоил мобилен телефон, заради което бе осъден на 6 години лишаване от свобода.

Третото престъпление, за което подсъдимият бе признат за виновен, е за това, че на 7.11.2022 г., представяйки се за друг човек, подал сигнал до спешния телефон 112, че има поставена бомба жилището му в Ловеч. За това престъпление той получи две години лишаване от свобода.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът определи едно общо най-тежко наказание в размер на 8 години "лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно при строг режим.

Подсъдимият трябва да плати по сметката на ОД МВР - Ловеч и РУ - Ловеч разноски по делото в размер на 2021.36 лева, 600.00 лева разноски на Окръжен съд - Ловеч, както и 10 лева за служебно издаване на 2 броя изпълнителни листи.

От присъдата се приспада времето, през което е бил задържан, считано от 19.08.2023 г. и от 14.03.2025 г.

Докато течеше съдебното производство и беше на свобода, И. С. Т. се укри от правосъдието и бе издирван с Европейска заповед за арест. През март т.г. е задържан в Република Северна Македония и впоследствие екстрадиран у нас.

След като чу присъдата си подсъдимият се обърна към съдебния състав и прокурора по делото с думите: "Ще ви унищожа всички вас".

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес.