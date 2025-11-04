ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха китайски мигранти в камион на ГКПП Кулат...

Спукана гума причинила удара край Масларево с трима пострадали

Дима Максимова

Снимка: Фейсбук/Стилиан Димитров

Трима пострадаха днес около 11,00 ч. при катастрофа между лек и товарен автомобил на пътя Плевен - Русе, в участъка след разклона за с. Масларево. Най-тежко пострадал е водачът на товарния автомобил - 21-годишен, който беше изваден изпод автомобила с множество травми и фрактури.

Откаран е за лечение във великотърновската болница в тежко състояние, съобщиха от полицията във Велико Търново. За преглед там са и двама пътници от лекия автомобил. По първоначална информация спукана гума по време на движение на товарния автомобил е предизвикала катастрофата.

На местопроизшествието е извършен оглед. Причините за инцидента са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Снимка: Фейсбук/Стилиан Димитров

