Ротарианци представят с изложба мащабния проект „Търновските благодетели"

С впечатляваща изложба пред Факултета по изобраазителни изкуства Ротари клуб - Велико Търново представя пред жителите и гостите на духовната и историческа столица мащабния си проект „Търновските благодетели". На 18 пана, разположени в центъра на града, са описани целите на разработката, както и любопитни подробности от нейното съдържание и изпълнение. Проектът включва изграждането на монументална кинетична инсталация/стенопис „Високо" на фасада на сграда на ул. „Стефан Стамболов" в старата част на Велико Търново. Автор на стенописа е световноизвестният художник - великотърновецът Христо Гелов.

Основната цел на проекта е да се популяризира и утвърди благотворителността в полза на обществото като ценност.

В едната посока паната представят подробности за концепцията на художественото изпълнение на кинетичната инсталация – нейната интерактивност и атрактивни кинетични решения, колорит и графичен дизайн, както и технически подробности за стенописа.

Изключително любопитно е съдържанието в другата посока на паната. Те разкриват биографични данни и портрети на 22-ма търновски благодетели, както и емблематични сгради – читалища, гимназии, църкви, паметници, болници, издигнати в старата столица с труда и даренията на щедри добротворци. Сред тях са имената на известни личности като Михаил Кефалов, Никола Пиколо, Максим Райкович, Евгения Кисимова, Ангел Попов и др., но и личности с огромни заслуги за развитието на града, които са недостатъчно познати на общността, като Стефан Белчев, Панайот Ангелов, Стоян Киселов и др.

"Чрез проекта „Търновските благодетели" Ротари клуб – Велико Търново възражда паметта за онези търновци, които в миналото с лични усилия и средства са допринесли за общественото благо на града ни. Нашата цел е да бъде почетено по достоен начин делото им и да повдигнем за пореден път темата за дарителството като морална ценност, благодетел и висока проява на хуманизъм", посочи президентът на клуба Денислав Сираков.

Днес той и членове на клуба откриха символично изложбата, която вече се радва на голям интерес от хора от всякакви възрасти.

Миналата година авторът на проекта „Високо" Христо Гелов спечели конкурс, организиран от Ротари клуб. Той безспорно спечели и гласовете на публиката, която също оценяваше разработките за стенопис „Търновските благодетели".

Художникът от години се реализира като творец извън пределите на България, спечели международна известност с артистични интервенции на градската среда в Мадрид, Испания.

Гелов има над 30-годишен професионален опит в сферата на аудиовизуалната индустрия и мултимедийния дизайн, занимава се с визуална и медийна комуникация и е носител на много престижни награди.

"В момента се извършват технически проби на кинетичните елементи от инсталацията, очакваме през пролетта на 2026 година стенописът да е окончателно завършен", посочи Станислав Стоянов от Ротари клуб, основен инициатор и двигател на идеята за увековечаване на търновските благодетели.