Пуснаха под гаранция 50-годишен мъж, наръгал полицай и съсед

На 3 ноември 2025 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Монтана взе мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 500 лева по отношение на 50-годишния В. Н. И., обвиняем за причиняване на лека телесна повреда.

Пред Районен съд – Монтана делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – Монтана искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Спрямо В. Н. И. е повдигнато обвинение за това, че на 31 октомври 2025 г., около 23:40 ч., в кв. „Огоста" в гр. Монтана, нанесъл телесни повреди на повече от едно лице – прободна рана с нож в областта на лявото бедро на длъжностно лице – старши полицай, по повод изпълнение на службата му, и прободна рана с нож в областта на гърдите на своя съсед – Б. Ж. С. Инцидентът настъпил след като дежурни полицаи посещават адрес в кв. „Огоста" след получен сигнал за силна музика. Непосредствено след приключване на подадения сигнал, полицаите стават свидетели на вербална и физическа разправа между двама съседи – В. Н. И. и Б. Ж. С. След полицейската намеса и преустановяването на конфликта между двамата съседи се установява, че един от полицаите и Б. Ж. С. са пострадали и имат прободни рани, нанесени им от В. Н. И., от който изпаднал нож по време на настъпилата разправа.

Пред съда защитата на обвиняемия поиска по-лека мярка – „парична гаранция", тъй като не са налице всички изискуеми условия и предпоставки на закона за налагане на най-тежката мярка, а също така се е признал за виновен и съдейства за установяване на обективната истина.

В съдебната зала В. Н. И. – с основно образование, работещ, неосъждан (реабилитиран), заяви, че със съседа си има вражда от години, съжалява за случилото се и не е искал да нарани полицай. Моли за по-лека мярка, тъй като се грижи за съпругата си, която е в тежко здравословно състояние и за непълнолетното си дете.

След като се запозна с всички факти и обстоятелства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът прие, че не е налице нито една от предпоставките за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Според съдебния състав не може да се направи обосновано предположение, че В. Н. И. е извършил умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" до 3 години. Според данните по досъдебното производство Б. Ж. С. също се е държал провокативно и агресивно спрямо В. Н. И., с който са се сбили, което е наложило намесата на полицейски служител, който също е пострадал. Според съда не са налице доказателства, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление – съгласно приложената справка-характеристика В. Н. И. няма криминалистична регистрация за извършени престъпления, посочено е, че употребява алкохол и се движи в среда на криминално проявени лица.

Поради това Районен съд – Монтана не уважи искането на Районна прокуратура – Монтана за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо В. Н. И., а взе мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 500 лева, платими в тридневен срок.

Определението на Районен съд – Монтана подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.