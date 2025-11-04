35 тона месо без документи хванаха при акция на СДВР, НАП и БАБХ в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

35 тона пилешко месо без документи бяха открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ. Тя е била в цехове в София и е след сигнал за данъчни престъпления.

В цех в кв. "Модерно предградие" са открити 9 тона месо без документи, в друг цех има 26 тона. От дружеството са изискани документи. Докато такива не бъдат предоставени, помещенията са запечатани, съобщи зам.-градската прокурорка на София Десислава Петрова.

Служителите на БАБХ са открили нарушения при складирането на месото. Акцията ще продължи и утре, обясни шефът на СДВР Любомир Николов. Той посочи, че засега няма задържани. Собственикът на складовете още не е установен.

След транжорната месото е ставало на колбаси и други продукти. Засега не е установен контрагент, който да го е разпространявал в търговската мрежа.

Фирмата е една, имала е три доставчика на месо, казаха от НАП.