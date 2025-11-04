ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха китайски мигранти в камион на ГКПП Кулат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21647242 www.24chasa.bg

35 тона месо без документи хванаха при акция на СДВР, НАП и БАБХ в София

Димитър Мартинов

[email protected]

2104
Шефът на СДВР Любомир Николов Снимка: Юлиян Савчев

35 тона пилешко месо без документи бяха открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ. Тя е била в цехове в София и е след сигнал за данъчни престъпления. 

В цех в кв. "Модерно предградие" са открити 9 тона месо без документи, в друг цех има 26 тона. От дружеството са изискани документи. Докато такива не бъдат предоставени, помещенията са запечатани, съобщи зам.-градската прокурорка на София Десислава Петрова. 

Служителите на БАБХ са открили нарушения при складирането на месото. Акцията ще продължи и утре, обясни шефът на СДВР Любомир Николов. Той посочи, че засега няма задържани. Собственикът на складовете още не е установен.

След транжорната месото е ставало на колбаси и други продукти. Засега не е установен контрагент, който да го е разпространявал в търговската мрежа.

Фирмата е една, имала е три доставчика на месо, казаха от НАП. 

Шефът на СДВР Любомир Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)