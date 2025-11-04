2 г. условно за шофьор от Хисаря, причинил нелепа смърт при катастрофа в Дъбене

Блъснал с колата си друг автомобил, която пък помела 90-годишен пешеходец

2 години условно с изпитателен срок от 48 месеца е присъдата на шофьор от Хисаря, причинил катастрофа с няколко коли, завършила със смъртта на 90-годишен пешеходец.

Около 8,50 часа на 12 август м. г. 46-годишният сега Борислав Върбанов минавал с мерцедеса си през карловското село Дъбене. Пред него със скорост от едва 25 км/час се движел друг мерцедес, защото водачът се готвел да завива наляво. Върбанов го видял, но не намалил скоростта си от 55 км/час, въпреки ограничението от 40, решил да изпревари предната кола, въпреки че това било забранено на това място, защото наблизо имало пешеходна пътека. Последвал неизбежен сблъсък, при който предният мерцедес преминал през бордюра и попаднал в чакълиран участък и ударил намиращия се там Митьо Митев, на 90 години. Тялото на пешеходеца попаднало под автомобила, който се блъснал и в сузуки.

Мерцедесът на Върбанов също се ударил в друга кола, преди да спре. Водачът призна вината си, което му гарантира намаляване на присъдата с една трета. Прокурорът по делото поиска условна присъда от 2 години след редукцията и същото толкова без книжка, като отчете чистото съдебно минало на подсъдимия и добрите му характеристични данни. Адвокатът на двете дъщери на загиналия Галин Манолов нарече случилото се "действително нелепа смърт". Адвокатът на Върбанов Васил Василев настоя за минимално наказание.

"Много съжалявам. Ако може, наказанието без книжка, да е по-ниско, защото това затруднява ежедневната ми работа", каза в последната си дума Борислав Върбанов, който се занимава с внос на коли. Пловдивският окръжен съд го остави за 2 години без правото да шофира.

Присъдата може да бъде оспорена пред Апелативния съд в Пловдив.