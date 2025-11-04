ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ледената пързалка в Пловдив още по-голяма тази година, разраства се с 350 кв. м

24 часа Пловдив онлайн

Изграждането на ледената пързалка започна. Снимки: Община Пловдив

Томболи с награди и изненади на лед очакват кънкьорите

Започна изграждането на ледената пързалка на пл. "Централен" в Пловдив, която тази година ще е с  площ от 350 кв. м повече.  Монтажните работи по айс парка ще продължат до края на месец ноември 2025 г. 

Техниката ще бъде доставена от Австрия с 20 камиона. Разтоварването и подготвителните работи ще отнемат 5 дни, след което 20 работници ще стартират същинското изграждане на парка. Планирано е монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност и на всички останали съоръжения да приключат до 30 ноември. Тази година ще има нови визуални изненади, томболи с награди и ледено шоу.

Пловдив съперничи на големите европейски градове като Виена, Брюксел, Париж, Прага и Лондон с притежаването на такъв зимен атракцион, твърдят от пресцентъра на общината. 

Съоръжението трябва да е готово до края на ноември.
Изграждането на ледената пързалка започна. Снимки: Община Пловдив
