Ледената пързалка в Пловдив още по-голяма тази година, разраства се с 350 кв. м

Томболи с награди и изненади на лед очакват кънкьорите

Започна изграждането на ледената пързалка на пл. "Централен" в Пловдив, която тази година ще е с площ от 350 кв. м повече. Монтажните работи по айс парка ще продължат до края на месец ноември 2025 г.

Техниката ще бъде доставена от Австрия с 20 камиона. Разтоварването и подготвителните работи ще отнемат 5 дни, след което 20 работници ще стартират същинското изграждане на парка. Планирано е монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност и на всички останали съоръжения да приключат до 30 ноември. Тази година ще има нови визуални изненади, томболи с награди и ледено шоу.

Пловдив съперничи на големите европейски градове като Виена, Брюксел, Париж, Прага и Лондон с притежаването на такъв зимен атракцион, твърдят от пресцентъра на общината.