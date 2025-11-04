Агенция „Митници“ започва нов базов курс за работа в специализираната си администрация

През обучение в базов курс за работа в специализираната администрация на Агенция „Митници" ще преминат 32-ма митнически служители. Курсът започна на 31 октомври и ще продължи до юни 2026 г., съобщиха от Агенция „Митници" на сайта си.

Обучението беше открито от директора на Агенция „Митници" Георги Димов, заместник-директора Пламен Павлов, главния секретар на Агенция „Митници" Ирена Стаменова, както и петимата териториални директори в Агенция „Митници".

„Това обучение е прекрасна възможност да откриете нови знания, да развиете уменията си и да обмените опит помежду си. Вярвам, че всеки от вас ще вложи сърце и желание, защото именно вие сте силата и енергията, които движат нашата институция напред", обърна се към курсистите директорът на Агенция „Митници" Георги Димов.

Главният секретар на Агенцията Ирена Стаменова поздрави курсистите и подчерта, че това обучение ще им даде стабилна основа за развитие в митническата професия, която е не само престижна, но и изключително важна, защото изисква висока компетентност, честност и ангажираност.

Курсантите да не спират да се учат и развиват, защото за доброто изпълнение на работата им, но и за да може обществото да върви напред, най-важни са знанието и експертизата, призова пък зам.-ректорът на Софийския университет проф. д-р Соня Милева.

„За да си митнически служител, се изисква да имаш сърце и желание. Всичко, което правите с нежелание, как се казва? Стрес. А всичко, което правите с желание, се нарича страст. Работете митническата професия с любов, с вяра в себе си и в ръководителите, които ще стоят зад вас", каза и доц. д-р Цветан Мадански, който ръководи редица дисциплини, свързани с митническия контрол, режими и процедури в магистърските програми към Стопанския факултет на СУ.

В следващите седем месеца 32-ата митнически служители от Централно управление, ТД Митница Бургас, ТД Митница Пловдив и ТД Митница София ще се обучават в различни направления на специализираната митническа дейност. Курсът е модулен и се редува с практическа работа. В края на обучението митническите служители ще положат изпит, който ще им даде възможност за работа в специализираната администрация.

Поради ремонта, който тече в Националния учебен център на Агенция „Митници", курсът се провежда със съдействието на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика.