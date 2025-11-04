За 5 поредна година „Фантастико“ подкрепя фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“. Тази година в рамките на инициативата „Прегледай се. Погрижи се за себе си“ компанията дарява 69 618 лв.

Сумата е 100% от печалбата от продажбата на продукти, които се продаваха с кауза през целия месец октомври в супермаркети „Фантастико“. Така общият размер на подкрепата на „Фантастико груп“ за Фондацията за 5 години достига повече от 280 000 лв.

„Горд съм, че станахме част от мисията на „Една от 8“ и напомнихме, че навременната профилактика може да спаси живот. Благодаря на всички клиенти на „Фантастико“ за всеки един закупен продукт с кауза, с който станаха част от инициативата и показаха грижа и съпричастност. Вече 5 години партньорството ни с Фондацията доказва, че когато се обединим, можем да работим за реална промяна“, казва Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“.

Средствата от кампанията ще бъдат предназначени за провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата, емоционална и психологическа подкрепа на жени, борещи се с диагнозата и техните близки. През Световния месец за борба с рака на гърдата в супермаркетите на веригата се проведе и мащабна информационна кампания за значимостта на профилактиката и възможностите за лечение при ранна диагностика на заболяването.

„Изключително сме щастливи, че и тази година посланието „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ влезе в домовете на хиляди семейства. Благодарим на „Фантастико“ за устойчивото партньорство и за грижата към жените на България“, казва Гергана Богданова, изпълнителен директор на фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“.

Посланието „Прегледай се. Погрижи се за себе си“ достигна до хиляди домове както с торбичките за пазаруване, така и с продуктите с кауза, които се продаваха през месец октомври в супермаркети „Фантастико“– специално брандирани ябълки, фреш от портокал и различни видове бисквити на „Престиж“.

„Гордеем се, че бяхме първата компания партньор на „Фантастико“ в тази значима инициатива. Заедно застанахме зад каузата на фондация „Една от 8“ и показахме, че добрите партньорства могат да променят света към по-добро. Подкрепихме тази кампания с нашите марки, защото тя е в пълен унисон с ценностите на ПРЕСТИЖ и стремежа на нашия екип да бъдем отговорни и да градим доверие с клиенти и партньори във всяко нещо, което правим“, заяви Дарина Стоянова, изпълнителен директор на ПРЕСТИЖ.

Кампанията „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ има и своите посланици на добра воля. Тази година инициативата беше подкрепена от над 30 известни личности, които облякоха розови тениски и напомниха на жените да обърнат внимание на личното си здраве. Само за периода 2021 г. - ноември 2024 г., с подкрепата на „Фантастико“ и на други партньори на Фондацията, са направени 6535 прегледа за рак на гърдата.