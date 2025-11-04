ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха китайски мигранти в камион на ГКПП Кулата

ГКПП Кулата СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Гранични полицаи от Петрич са задържали нелегални мигранти на граничен пункт Кулата. В камион са били открити 10 граждани на Китай.

Превозното средство е пътувало към Гърция, от там мигрантите е трябвало да намерят каналджии, които да им помогнат да продължат по пътя си към вътрешността на Европа. Задържани са шофьорът на камиона, както и един от китайските граждани, съобщи БНТ.

Мигрантите ще бъдат настанени в лагер в София. Срещу шофьора е образувано досъдебно производство. За случая е уведомена и прокуратурата. Каналът е бил наблюдаван от известно време, като в него участват както граждани от други страни, така и българи.

ГКПП Кулата СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

