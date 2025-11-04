Възстановени са правомощията на подуправителя на Здравната каса проф. Момчил Мавров

Всички правомощия и контролни функции на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров са възстановени със заповед на управителя на НЗОК. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК. Правомощията му са възстановени от днес.

На 16 октомври от НЗОК съобщиха, че правата на подуправителя проф. Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на всички дирекции и административни структури, пише БТА.

Вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление на НЗОК във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства” приключи, съобщиха още от пресцентъра на Касата. Проверката продължава в други звена, посочиха още оттам и добавиха, че при констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно.