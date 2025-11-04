Трима са в болница след бой между полицаи и местни жители на Синдел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са в болница след спречкване между местни и полицаи на улицата във варненското с. Синдел, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

Случаят е от неделя, 2 ноември, когато около 13 часа, служители на Сектор "Специализирани полицейски сили" при ОДМВР — Варна, извършват проверка на лек автомобил и пътуващите в него.

Установяват, че водачът няма свидетелство за управление на моторно превозно средство и документи за самоличност.

Мъжът не изпълнил полицейските разпореждания и при опит да бъде задържан оказал съпротива, пътник от колата също помагал за осуетяване на задържането.

В рамките на своите правомощия, служителите използват физическа сила и помощни средства за задържане на лицата. Към настоящият момент в хода на проверката се изясняват всички допълнителни факти и обстоятелства по случая във връзка с действията на проверяваните лица и реакцията на полицейските служители, съобщават от пресслужбата на полицията.

Не след дълго, на мястото на инцидента се събрали около 40-50 съселяни.

При създалото се напрежение служителите на реда преустановили действията си по проверка и задържане, на помощ се притекли още полицейски екипи.

Към мястото е насочен и екип на ЦСМП - Варна, но при пристигането на допълнителните екипи на МВР, медиците не установили пострадали лица в района.

Около 15 часа три лица са поискали медицинска помощ и повторно е изпратен екип на ЦСМП.

Прегледани са и са насочени към МБАЛ "Света Анна" - Варна, където са извършени допълнителни прегледи като са настанени в отделение по "Неврохирургия", съобщи говорителят на полицията във Варна.

От пресцентъра на МВР не коментираха дали има пострадали полицаи.

По случая е образувано и следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура — Варна. Действията на екипа са документирани чрез персонална полицейска камера на единия от полицейските служители.

Установено е, че две от лицата, оказали съпротива спрямо органите на МВР, са извършили аналогични действия през 2021 г. - физическо нападение, при което са пострадали двама служители на реда, изпълняващи задълженията си.

Тогава спрямо едно от лица е образувано досъдебно производство.