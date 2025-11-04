ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рая Назарян: Ще продължим да работим за плавен, пр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21647802 www.24chasa.bg

Среща между приятели във Варна завърши с убийство

Надежда Алексиева

[email protected]

3348
Полиция

Тялото на 42-годишен мъж е открито от негови близки на 2 ноември в дома му във варненския кв. "Вл. Варненчик". Установено, че се касае за убийство чрез задушаване, заяви окръжният прокурор на Варна Красимир Конов.

Предполагаемият извършител е приятел на жертвата, 41-годишен мъж - Г.К., който е привлечен към наказателна отговорност. Според Конов причината за убийството е битов скандал.

В хода на разследването станало ясно, че убийството е извършено през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 2025 г. след възникнал битов скандал между двамата приятели.

Задържаният има 15 криминални регистрации за наркотици, грабежи и кражби. Последната му присъда е от 2008 г., като наказанието е изтърпяно към 2011 г., заяви директорът на ОД на МВР старши комисар Красен Торимацов. 

Убитият няма криминални прояви и не е познат на полицията. Занимавал се е с бизнес с монтаж и демонтаж на климатични системи.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)