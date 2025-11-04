По казуса "Коцев": ОИК проверява решение на общинския съвет отпреди 26 години

От ОИК - Варна търсят още документи по казуса с отпуската на кмета Благомир Коцев. Това стана ясно по време на днешното заседание на комисията - само ден след подаване на сигнал към тях относно мандата на градоначалника.

Сигналът до Общинската избирателна комисия във Варна е подаден в понеделник, 3 ноември, от Дамян Христов от варненския кв. „Виница". С него той иска да бъде извършена проверка, дали мандатът на Благомир Коцев не трябва да бъдат прекратен.

"Обсъдихме каква още информация ни трябва от друга институция, след като получихме отговор на нашето писмо от община Варна", каза за "24 часа" председателят на ОИК Велин Жеков.

От общинския съвет ще очакват решение от 1999 г., с което се добавят 20 дни към редовната платена отпуска на кмета на града. По-старите решения не са качени на сайта на институцията, затова се настоява за проверка на решението, уточни Жеков.

А от НАП искат да видят как са регистрирани отпуските на Коцев от началото на годината досега.

Кметът на Варна беше задържан на 8 юли и оттогава е в софийски арест.