Нов тренд в ало измамите - асеновградчанка сложи парите в фризера, за да не ги засече спецуред

Общо четирима са задържани, завлекли възрастни жени с общо 31 400 лева и 500 долара

Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима души за телефонни измами, извършени в Асеновград във времето от 6 октомври до 1 ноември, с които възрастни жени са ощетени с общо 31 400 лева и 500 долар.

По първото досъдебно производство с обвинения са 58-годишен мъж и жена на 32, които успели да измъкнат от 77-годишна 9000 лева, съобщават от прокуратурата. Второто разследване е срещу 33-годишен, който заблудил жени на 91 г. и на 82 г., от които взел 4100 лева и 500 долара. Той е в ареста с определение на Районния съд в Асеновград.

Третият обвиняем е на 34 и според прокуратурата е измамил 87-годишна жена, с което на нея и внука ѝ на 44 г. е била причинена вреда в общ размер на 18 300 лева.

В хода на разследване по досъдебните производства е установено, че измамите са извършени по схемите за лечение на близък, пострадал при пътнотранспортно произшествие, както и за участие в полицейска операция за задържане на телефонни измамници. В единия от случаите на пострадалата жена е било наредено да постави парите във фризера на хладилника, преди да ги предаде, защото така нямало да бъдат засечени от специален уред, с който измамниците ги търсели.

По досъдебните производства се извършват действия по разследването, като парите на пострадалите лица са били възстановени в пълен размер и предстои да им бъдат върнати.