Проф. Христов предложи на лекарите срещите със съсловието да са редовни, за да се решават ритмично важни за тях въпроси.

В голяма част от вашите отделения липсват специалисти и затова сме предвидили изграждането на жилищна сграда за настаняване на такива от други населени места – и утвърдени, и млади. Едно от нещата, което ни липсва, е точно това, за да привлечем специалистите. Това съобщи кметът на община Шумен проф. Христо Христов на срещата във вторник с отличените медици. Те са наградени в категорията „Лекар на годината 2025“ от Районната колегия на Българския лекарски съюз в Шумен.

Проф. Христов посочи, че изграждането на такива жилища е заложено в Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, чието финансиране за Община Шумен беше потвърдено преди дни. Това, което са посочили като необходимост управителят на Комплексния онкологичен център - Шумен д-р Свилен Арнаудов и управителят на Многопрофилната болница за активно лечение - Шумен д-р Димитър Костов, също ще бъде изпълнено и сме го предвидили, поясни кметът.

Подкрепихме МБАЛ-Шумен за създаване на ново Детско отделение с условия, необходими за децата, и в момента тече ремонтът, припомни също кметът. Той добави, че като кмет работи за образовани и здрави млади хора, което без лекарското съсловие не може да се случи. Хуманитарната професия лекар гарантира живота и здравето на хората и е основната функция на вашата общност, обърна се той към лекарите.

Председателят на Районната лекарска колегия в Шумен д-р Десислава Найденова отбеляза, че отличените специалисти в категорията „Лекар на годината 2025“ са едни от най-достойните лекари от шуменска област и че най-опасната болест в обществото, която не се лекува с лекарства, е липсата на доверие в лекарското съсловие.

Отличеният за „Лекар на годината 2025“ д-р Бисер Митев, хирург в МБАЛ-Шумен, добави, че за първи път кмет прави подобно признание към лекарската общност, като изрази надежда това да се превърне в традиция. Проф. Христов предложи срещите със съсловието да са редовни, за да се решават съвместно и бързо важни за общността въпроси.

Заслугата ни е резултат на колективен труд и единомислие, работим независимо от разделението в съсловието на доболнично, болнично и по специалности. Дано и младите лекари да работят съвместно и единно, за да се справяме с предизвикателствата на системата, посочи д-р Росица Страшимирова – специалист УНГ.

Общопрактикуващият лекар д-р Саня Петкова посочи, че за 25-годишния си опит отчита доверието между лекар и пациент, което дава удовлетворение на съсловието.

Хематологът д-р Николай Николов допълни, че отличието е знак за правилния път, въпреки многото препятствия в специализацията и дежурствата. Трябва да сме благодарни на хората, които са били с нас, за да бъдем днес каквито сме, каза още той.

Община Шумен освен приоритетно развитие на образование, култура, социални дейности и икономически растеж, залага основно и на здравеопазването. Този ден е признание към вашите труд и роля за просперитета на нашата общност. Община Шумен ще подкрепя цялата лекарска общност, Българския лекарски съюз и Районната колегия в Шумен, посочи кметът и награди лекарите. Д-р Найденова получи плакет на кмета, а останалите - възпоменателна монета с герба на Община Шумен в знак на уважение и признание за техния принос.

Кметът поднесе на дамите цветя и чрез отличените лекари отправи поздрав към всички техни колеги в различните здравни институции в града и общината, за службата им в името на каузата за опазването на здравето и човешкия живот и като знак за уважението на шуменската общественост.

На срещата присъства и директорът на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ Петранка Петрова.