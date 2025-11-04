ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът връчи отличия на наградени лекари, ще се изгражда жилищна сграда за квалифицирани специалисти advertorial icon

Проф. Христов предложи на лекарите срещите със съсловието да са редовни, за да се решават ритмично важни за тях въпроси.

В голяма част от вашите отделения липсват специалисти и затова сме предвидили  изграждането на жилищна сграда за настаняване на такива от други населени места – и утвърдени, и млади. Едно от нещата, което ни липсва, е точно това, за да привлечем специалистите. Това съобщи кметът на община Шумен проф. Христо Христов на срещата във вторник с отличените медици. Те са наградени в категорията „Лекар на годината 2025“ от Районната колегия на Българския лекарски съюз в Шумен.

Проф. Христов посочи, че изграждането на такива жилища е заложено в Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, чието финансиране за Община Шумен беше потвърдено преди дни. Това, което са посочили като необходимост управителят на Комплексния онкологичен център - Шумен д-р Свилен Арнаудов и управителят на Многопрофилната болница за активно лечение - Шумен д-р Димитър Костов, също ще бъде изпълнено и сме го предвидили, поясни кметът.

Подкрепихме МБАЛ-Шумен за създаване на ново Детско отделение с условия, необходими за децата, и в момента тече ремонтът, припомни също кметът. Той добави, че като кмет работи за образовани и здрави млади хора, което без лекарското съсловие не може да се случи. Хуманитарната професия лекар гарантира живота и здравето на хората и е основната функция на вашата общност, обърна се той към лекарите.

Председателят на Районната лекарска колегия в Шумен д-р Десислава Найденова отбеляза, че отличените специалисти в категорията „Лекар на годината 2025“ са едни от най-достойните лекари от шуменска област и че най-опасната болест в обществото, която не се лекува с лекарства, е липсата на доверие в лекарското съсловие.

Отличеният за „Лекар на годината 2025“ д-р Бисер Митев, хирург в МБАЛ-Шумен, добави, че за първи път кмет прави подобно признание към лекарската общност, като изрази надежда това да се превърне в традиция. Проф. Христов предложи срещите със съсловието да са редовни, за да се решават съвместно и бързо важни за общността въпроси.

Заслугата ни е резултат на колективен труд и единомислие, работим независимо от разделението в съсловието на доболнично, болнично и по специалности. Дано и младите лекари да работят съвместно и единно, за да се справяме с предизвикателствата на системата, посочи д-р Росица Страшимирова – специалист УНГ.

Общопрактикуващият лекар д-р Саня Петкова посочи, че за 25-годишния си опит отчита доверието между лекар и пациент, което дава удовлетворение на съсловието.

Хематологът д-р Николай Николов допълни, че отличието е знак за правилния път, въпреки многото препятствия в специализацията и дежурствата. Трябва да сме благодарни на хората, които са били с нас, за да бъдем днес каквито сме, каза още той.

Община Шумен освен приоритетно развитие на образование, култура, социални дейности и икономически растеж, залага основно и на здравеопазването. Този ден е признание към вашите труд и роля за просперитета на нашата общност. Община Шумен ще подкрепя цялата лекарска общност, Българския лекарски съюз и Районната колегия в Шумен, посочи кметът и награди лекарите. Д-р Найденова получи плакет на кмета, а останалите - възпоменателна монета с герба на Община Шумен в знак на уважение и признание за техния принос.

Кметът поднесе на дамите цветя и чрез отличените лекари отправи поздрав към всички техни колеги в различните здравни институции в града и общината, за службата им в името на каузата за опазването на здравето и човешкия живот и като знак за уважението на шуменската общественост.

На срещата присъства и директорът на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ Петранка Петрова.

