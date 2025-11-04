Хванаха 26 пияни и 7 дрогирани зад волана през изминалия ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила,11 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7души, шестима са отказали да бъдат тествани, съобщиха от МВР.

15 356 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие. Извършен е контрол на 18 108 водачи и пътници. Съставени са 4178 фиша и 718 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.