ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп призова евреите в Ню Йорк да не гласуват за ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21648286 www.24chasa.bg

Кола кацна на мантинелата на пътя Нареченски бани - Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

856
Автомобилът е сериозно увреден. Снимка: Фейсбук/I see you КАТ Смолян

Кола се е блъснала в мантинелата на пътя Нареченски бани - Асеновград и е спряла там.  Инцидентът е станал по-рано днес. Не е имало сблъсък с друг автомобил. Сериозно пострадали няма, но материалните щети са сериозни. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Автомобилът е сериозно увреден. Снимка: Фейсбук/I see you КАТ Смолян

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)