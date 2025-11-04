Кола кацна на мантинелата на пътя Нареченски бани - Асеновград

Кола се е блъснала в мантинелата на пътя Нареченски бани - Асеновград и е спряла там. Инцидентът е станал по-рано днес. Не е имало сблъсък с друг автомобил. Сериозно пострадали няма, но материалните щети са сериозни.
