Полицаи и съдебна охрана заприличаха на мутри, законът позволява

Някои са като след 10-годишна присъда, казва бившият вътрешен министър Емануил Йорданов

Огромни татуировки на двете ръце. С различни символи, изразяващи идеологии. Големи бради. Някои изглеждат повече като мутри, отколкото като служители на реда. Други са толкова дебели, че хората се чудят как изпълняват служебните си задължения. А тези, които водят арестанти към съда, се сливат изцяло с престъпниците. Обществото се възмущава, че полицаите трябва да имат приличен външен вид и да са пример за хората, тъй като се грижат за сигурността на държавата. И се питат: разрешено ли им е да изглеждат по този смущаващ начин?

Оказва се, че в Закона за МВР и Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР няма забрана за татуировки и бради. Дори няма описание как да изглеждат те. Няма норма, която да ги ограничава. Във втория документ пише единствено: “Държавният служител изпълнява своите задължения във външен вид, който

не уронва престижа на институцията, която представлява”.

“След девоенизирането на МВР в нормативната уредба само пише външен вид, който не излага институцията, което се отнася за това как се носи униформеното облекло, а не как изглежда служителят – обясни пред “24 часа – 168 истории” гл. инспектор Виктор Омерски, сектор “Специализирана полицейска подготовка” към Главна дирекция “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”. - След това Етичният кодекс беше изменен и вече не го пише. Във Военния устав може все още да фигурира “гладко обръснат”.”

Ограничения как да изглеждат служителите на МВР е имало в законите до 2020 г., но тогава променят нормите и отпадат всички особености. За изискванията преди това обаче не помнят дори вътрешните министри. Нито Веселин Вучков, нито Емануил Йорданов, защото преди десетина година темата никога не е била на дневен ред в обществото. “Не знам в закона да пише такива неща – посочва пред “24 часа – 168 истории” Емануил Йорданов, министър на вътрешните работи в правителството на Иван Костов от 1999 до 2001 г. - Нямам спомен за забрани по моето време, но тогава въпросът не е бил на дневен ред. Не сме имали проблем с външния вид на полицаите. Има хора, които се оправдават с необходимостта да се работи с криминален контингент и съответно сливане с околната среда. Но когато говорим за униформени полицаи, на мен ми се струва, че е хубаво да имат по-приличен външен вид и да се лишат от татуировки, бради и подобни неща. Да не говорим, че за жените е съвсем неприемливо според мен, но вероятно защото съм възрастен, мисля така. Не искам да виждам полицайка, която да има татуировки като на папуас (коренното население на остров Нова Гвинея – бел. ред.). Има жени, които са татуирани като човек, който е излязъл от затвора след изтърпяване на 10-годишна присъда. Актуалното ръководство на МВР трябва да излезе с някакво становище по въпроса.”

Справка на “24 часа - 168 истории” показа, че през 2012 г. в наредбата е било записано, че кандидат за МВР

може да има татуировка, но не повече от 13 см на рамото,

за да се крие от униформата с къс ръкав. В началото на века дори тези, които са имали отличителни белези като петна и бенки, не са допускани до изпитите, а тези с татуировките по видимите части на тялото директно са изпращани към изхода.

Само че времето и поколението много се промениха, а международни проучвания посочват, че хората по света нямат проблем с това полицаите или пожарникарите да имат татуировки, стига те да не са по главата и лицето. А брадите да бъдат добре оформени.

Оказва се и че само в няколко държави има строг режим относно татуировките и брадите за полицаи. В Германия например, в провинция Бавария, съдът казва, че служителите на реда не могат да имат видими татуси. В Сърбия е регламентирано: “забрана за татуировки, видими за гражданите, както и брада”. В Австралия за Victoria Police е записано, че татуировките на лицето, главата и предната част на тялото не са разрешени.

Според психолога проф. Маргарита Бакрачева причината за този външен вид на полицая у нас е в промяната в регулацията, която стои в основата на отварянето на възможност за избор.

“Това е явна демонстрация, то е видимо и валидира модела как да изглеждат младежите – подчертава проф. Бакрачева. – За да бъдат така, явно им е разрешено, но ако има контрол на спретнатостта, изобщо не работи.

Външността е визитка

и от една страна независимо от професията и пола, мейнстриймът и социалните норми определят стандарти навсякъде около нас. Дали избираме да ги следваме, или отречем, остава спрямо тази рамка. Нищо човешко не ми е чуждо и възможността, а не рестрикциите са в основата на избора и в случая. Можем да видим и негативното, и позитивното. Мисля, че с този външен вид полицаите демонстрират “и ние сме като вас, но от другата страна на бариерата, равни сме”. Тоест пак моделът е в основата.” И въпреки че

някои от тях искат да приличат повече на мутри

с големи мускули и още по-големи татуировки, статистика, предоставена ни от бившия вътрешен министър проф. Веселин Вучков (виж повече в интервюто на 22-а 23-а стр.), която се публикува за първи път, показва, че през 2024 г. 2600 от служителите на МВР, които иначе са 50 хил. души, не са си взели годишния физически изпит. И не само това, през 2025 г. 4833-ма са с ТЕЛК за намалена трудоспособност, а пенсионерите са 6658. Повечето от тези хора хем си вземат над 3000 лв. заплата за първа категория труд, хем получават пенсия над 2000 лв., и някои от тях са с ТЕЛК.

“Външният вид не определя силата и издръжливостта на човека, затова и не е проблем някои полицаи да изглеждат с наднормено тегло – коментира гл. инспектор Виктор Омерски. - Не е нужно всички да са като професионалните атлети, за да покриват годишния си физически изпит в МВР. Въпросът е да има постоянна подготовка, за да не се излиза от форма. За нас е важно да са в добра физическа форма, за да си вършат работата.

По принцип съществува вариант да не се вземе изпитът, като на служителя му се дава шанс да се яви отново след 6 месеца. Ако не го издържи, повторно му се прави програма да тренира за 6 месеца и след това отново да се яви. При неиздържан изпит по дадена дисциплина 2 г. поред може да му се отнеме длъжността. Ако тя не отговаря на подготовката, може да бъде преназначен. Имайте предвид, че тези хора са постоянно на работа, освен Гранична полиция, на границата са командировани и жандармерията, и Охранителна полиция. Съответно, когато се провеждат тези изпити, обикновено са през септември - октомври, те може да не са на място и затова да не са се явили. И

изобщо не става въпрос само за “дебелите полицаи”, за които говори обществото.”

Той допълва, че още при кандидатстването в системата на МВР за полицай или пожарникар се минава през медицинска комисия, преди желаещият да се допусне до физически изпит. “При кандидатстването има изисквания за наднормено тегло, което се смята на база ръст и килограми, за да се види дали конкретният кандидат е над нормата – обяснява Омерски. - Като това също е малко странно, защото един добре подготвен спортист, например такъв, занимаващ се с бодибилдинг, ще бъде с наднормено тегло. Имали сме такива случаи и този човек отпада още на медицинската комисия. Полицейската работа е много комплексна. Ние не сме спортисти. В много ситуации тези “дебели” полицаи може да свършат работа, която един добре трениран служител не може да я направи. Освен това по масови мероприятия оборудването, което носим. е 20 кг. Това е тежка работа. Трябва да посоча и че

ТЕЛК решение се определя от комисията в МВР болница

Тя решава дали някой човек може да работи, или не. При тяхната оценка се издава заповед от директора на съответната структура, че този човек може да упражнява дейността си. Има случаи, в които ТЕЛК-ът не позволява и тогава служителят се освобождава от длъжност.”

Проблемът е, че не само полицаите изглеждат по този фрапиращ начин. Служителите в Главна дирекция “Охрана” (ГДО), които водят арестантите към съда, и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН), структури към Министерството на правосъдието, също са с татуировки и бради. Със становище до вестника ни институцията обясни, че в ГДО се прилагат разпоредбите на Закона за съдебната власт по отношение на личния състав на дирекцията и на Закона за МВР. “Не е налице нормативен акт, който да забранява или да разрешава татуировки и бради по време на изпълнение на държавната служба”, пишат от министерството. Служителите на ГДИН обаче се ръководят от правила за носене на униформено облекло, определени със заповед на министъра на правосъдието. Съгласно тях надзирателите могат да имат оформени бради и да са с естествен цвят на кожата, т.е. ако имат татуировки, те трябва да са на невидими места.

Както служителите на МВР, така и тези на Министерството на правосъдието при кандидатстване за работа преминават компетентна експертно-лекарска комисия към МВР болница. “Ако даден служител по време на службата получи решение за намалена работоспособност, се предприемат съответните мерки, предвидени в закона. В ГДИН и териториалните ѝ служби има държавни служители, изпълняващи служебните си задължения с намалена работоспособност по здравословни причини, установени от ТЕЛК, които

обаче не са основание за уволнение

При невъзможност държавният служител да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравни противопоказания, то те се освобождават от длъжност. В ГДО има незначителен брой служители, които са с трудова намалена работоспособност, но те са с експертни заключения “Годен за заемане на съответната длъжност”, обясниха от институцията.

С ТЕЛК вероятно не е толкова голям проблем хората да работят в тези структури, но обществото апелира те да не изглеждат като мутри, а държавата да предприеме действия по изготвянето на норми за приличен външен вид на служителите на МВР.