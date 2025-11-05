ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк

Военна полиция ще прави щаб за международен батальон, при война разгръщат до 600 души

Елица Чупарова

1532
Военнополицейски турнир “Феникс” 2025 се състоя по повод професионалния празник на служба “Военна полиция”. СНИМКА: Фейсбук/ Служба "Военна полиция"

Търси срещу половин милион лева кой да ѝ поддържа и ремонтира колите

541 300 лв. без ДДС дава служба “Военна полиция” за поддръжка и ремонт на 219 коли. Това става ясно от обществена поръчка, обявена от службата дни преди професионалния ѝ празник, който е на 5 ноември.

В навечерието му военните полицаи организираха турнир и демонстрации във вторник. Целта е да дадем гласност в какво се състои нашата дейност, защото голяма част от нея остава скрита, обясни и.д. директорът на службата полк. Християн Христов. И макар да е добре оборудвана, не е на нивото, което целим, добави той. Една от новите придобивки на Военна полиция е антидрон система, представена по време на демонстрационен арест на преди турнира.

“Амбицията е да се създаде в международен щаб на военнополицейски батальон. Той ще ръководи четири роти, една от които - българската, и ще има задача във военно време да оперира на територията на дадената страна в състав до 600 човека”, каза Христов. Към момента службата е в почти пълен състав спрямо щата, отчете той.

Обществената поръчка за колите пък е разделена на 8 обособени позиции, като само 5 от тях са публични. 195 хил. лв. са предвидени за поддръжката на 69 коли в поделението на полицията, което е подчинено на Министерството на отбраната в София. 29 са колите в Пловдив, за тях отиват близо 87 хил. лв. Останалите средства са за автопарковете на службата в Сливен, Варна, Плевен. За 50 гаранционни автомобила от Военна полиция дават малко над 33 хил. лв.

Избраната фирма трябва да води регистър с информация за всички извършени дейности и за използваните материали по колите. Има и изискване за осигуряване на денонощна пътна помощ за територията на цялата страна.

Към публикуваните документи за поръчката има и таблица с видовете коли, които има Военна полиция, но от нея не става ясно колко са те, нито бройката им по модели. Но от таблицзата личи, че най-масовата е “Форд”, има и няколко модела на “Тойота”, “Рено”, “Киа” и “Деу”. Описаните видове автомобили са 29, от които 16 са дизелови. Най-старият е “Рено Лагуна” от 1995 г., а най-новата кола - “Киа Спортидж 1,6” от 2019-а. Средната възраст в автопарка на Военна полиция е около 18 г.

“24 часа” публикува миналия месец разследване за колите на администрацията у нас. От отговора на служба “Военна полиция” до медията ни става ясно, че към момента разполагат с общо 249 коли, като 9 от тях са на разположение за ръководството ѝ. Уточнено е, че в амтопарка си имат кола, произведена през 1981 г., а най-новата е закупена преди 2025 г.

Годишно за гориво се дават 442 295,75 лв., а за поддръжка - около 200 хил. лв. 86,4 хил. лв. пък са били отделени за годишни застраховки на автопарка на военните полицаи.

