Военна полиция ще прави щаб за международен батальон, при война разгръщат до 600 души

Търси срещу половин милион лева кой да ѝ поддържа и ремонтира колите

541 300 лв. без ДДС дава служба “Военна полиция” за поддръжка и ремонт на 219 коли. Това става ясно от обществена поръчка, обявена от службата дни преди професионалния ѝ празник, който е на 5 ноември.

В навечерието му военните полицаи организираха турнир и демонстрации във вторник. Целта е да дадем гласност в какво се състои нашата дейност, защото голяма част от нея остава скрита, обясни и.д. директорът на службата полк. Християн Христов. И макар да е добре оборудвана, не е на нивото, което целим, добави той. Една от новите придобивки на Военна полиция е антидрон система, представена по време на демонстрационен арест на преди турнира.

“Амбицията е да се създаде в международен щаб на военнополицейски батальон. Той ще ръководи четири роти, една от които - българската, и ще има задача във военно време да оперира на територията на дадената страна в състав до 600 човека”, каза Христов. Към момента службата е в почти пълен състав спрямо щата, отчете той.

Обществената поръчка за колите пък е разделена на 8 обособени позиции, като само 5 от тях са публични. 195 хил. лв. са предвидени за поддръжката на 69 коли в поделението на полицията, което е подчинено на Министерството на отбраната в София. 29 са колите в Пловдив, за тях отиват близо 87 хил. лв. Останалите средства са за автопарковете на службата в Сливен, Варна, Плевен. За 50 гаранционни автомобила от Военна полиция дават малко над 33 хил. лв.

Избраната фирма трябва да води регистър с информация за всички извършени дейности и за използваните материали по колите. Има и изискване за осигуряване на денонощна пътна помощ за територията на цялата страна.

Към публикуваните документи за поръчката има и таблица с видовете коли, които има Военна полиция, но от нея не става ясно колко са те, нито бройката им по модели. Но от таблицзата личи, че най-масовата е “Форд”, има и няколко модела на “Тойота”, “Рено”, “Киа” и “Деу”. Описаните видове автомобили са 29, от които 16 са дизелови. Най-старият е “Рено Лагуна” от 1995 г., а най-новата кола - “Киа Спортидж 1,6” от 2019-а. Средната възраст в автопарка на Военна полиция е около 18 г.

“24 часа” публикува миналия месец разследване за колите на администрацията у нас. От отговора на служба “Военна полиция” до медията ни става ясно, че към момента разполагат с общо 249 коли, като 9 от тях са на разположение за ръководството ѝ. Уточнено е, че в амтопарка си имат кола, произведена през 1981 г., а най-новата е закупена преди 2025 г.

Годишно за гориво се дават 442 295,75 лв., а за поддръжка - около 200 хил. лв. 86,4 хил. лв. пък са били отделени за годишни застраховки на автопарка на военните полицаи.