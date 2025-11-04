ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за 4-ия кръг на Шампионската лига и класи...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21648804 www.24chasa.bg

Първата мечка в парка край Белица заспа зимен сън

Тони Маскръчка

1072
Първата мечка в парка край Белица заспа зимен сън. СНИМКА: Парк за мечки

Първата мечка в парка край Белица заспа зимен сън. След топлите дни, изпълнени с обилно и вкусно похапване, забавление във водните басейни и игри сред природата, Мима заспа своя зимен сън, съобщиха от Парка. Тази година Мима е първата мечка, която, старателно подготвила бърлогата си, вече се наслаждава на студените месеци в уют и спокойствие. Скоро след това обаче, към нея се присъединили Станди и Ива. 

Паркът продължава да бъде отворен, но с намалено работно време, за да се осигури повече спокойствие и уединение за мечките, подготвящи себе си и бърлогите си за дългия сън.

Първата мечка в парка край Белица заспа зимен сън. СНИМКА: Парк за мечки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)