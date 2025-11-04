Бившият кмет на Калофер победи карловския градоначалник във ВАС за хотела си

Сега ще заведа иск за пропуснати ползи, закани се Румен Стоянов

Градоначалникът на Карлово спрял строежа

Бившият кмет на Калофер Румен Стоянов спечели окончателно делото срещу градоначалника на Карлово Емил Кабаиванов, който със своя заповед спря строителството на хотела му. Сградата се извисява на 3 етажа в центъра на родния град на Христо Ботев и е изградена до покрив, но стои недовършена. Разполага с 28 стаи и ресторант със 150 места.

Кабаиванов спря строителството с аргумента, че не е спазен първоначално одобреният проект. Не е тайна, че между него и Стоянов има неразбирателство открай време.

Бившият кмет на Калофер първоначално оспори акта на Кабаиванов в Пловдивския административен съд и той се произнесе в полза на Стоянов. Община Карлово обаче обжалва, но ВАС оставя в сила решението на първоинстанционния съд. С това дава зелена светлина на бившия калоферски кмет да си довърши хотела. Отделно община Карлово трябва да заплати разноски по делата.

"Сега ще заведа иск за пропуснати ползи", закани се Стоянов. По думите му актовете на карловския кмет забавили повече от три години довършването на хотела му. В същото време плащал по 10 000 лева месечни вноски на банката, от която е теглил кредит. Заемът бил в размер на 700 000 лева. И за да го погасява, Стоянов гледал крави, овце и свине.

"Всичко беше целенасочено, за да ми се пречи", коментира бившият кмет на Калофер.