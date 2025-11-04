ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още 38 дни промоция за лична карта с чип от 18 лв., поскъпва със 70% от Нова година (Обзор)

Заявленията за лични карти се подават в районните управления на МВР.

150 лева става експресната услуга, може да се поднови и преди изтичането на срока за валидност

С близо 70% поскъпва от Нова година издаването на лична карта. От 1 януари 2026 г. новият документ за самоличност със срок на валидност 10 години ще струва 30 лева вместо сегашните 18 лв., а този с валидност 4 г. - 21 лв. вместо 13.

Тарифата е за стандартната услуга. Експресната става 150 лева, бързата поръчка - 60.

Всъщност новите цени за личните карти бяха обявени от МВР още в началото на тази година, но след реакцията тогава Министерският съвет върна старите цени и дори решението бе публикувано в извънреден брой на “Държавен вестник”. Вътрешният министър Даниел Митов обаче още тогава обяви, че повторно ще предложи вдигането им от 2026 г.

Новата визия на личните карти
Новата визия на личните карти

Така остават 38 работни дни за изваждане на лична карта на по-ниска цена, като подмяната на документите може да се направи и преди срока на изтичането им. До края на 2025-а важат тарифите от 18 лв. за обикновена услуга, 36 лв. за бърза и 90 лв. за експресна.

Заявленията се подават в районните управления на МВР в сектор “Български документи за самоличност”. Тези, които разполагат с електронен подпис, могат да заявят документа онлайн чрез портала на вътрешното министерство e-uslugi.mvr.bg.

При изтекла лична карта срокът за подновяването ѝ е 30 дни, а глобата за забавяне е от 50 до 250 лв.

Новите лични карти вече са с чип. В него ще има информация с биометрични данни - снимка и пръстови отпечатъци. Това гарантира по-голяма сигурност и дава възможност на българските граждани, които влизат в ЕС от други държави, да преминават през електронните пунктове на ГКПП. Ускорява и контрола на граничните власти в останалите страни.

