253 хил. евро повече в бюджета на Румен Радев за догодина, след като колите и шофьорите от НСО ще минат към него (Обзор)

Президентът продължава да се вози на брониран мерцедес, твърди Калин Стоянов от ДПС-НН, семейство Радеви блокирало за месеци напред правителствените самолети

252 952 хиляди евро повече от бюджета си за тази година ще получи президентството през 2026 г. Това става ясно от проекта за държавните харчове за догодина.

7 326 100 евро ще е общата сума, с която ще разполага догодина. От тях 173 800 евро са предвидени за капиталови разходи, включващи придобиване на дълготрайни активи и ремонт, което е с 15 хил. евро повече от тазгодишното перо.

Прави впечатление, че президентската администраци ще получи и 5 421 100 евро за заплати на персонала, което пък е с 391 261 евро повече спрямо 2025-а. За възнаграждения тази година са били отпуснати 5 029 838,10 евро.

Вероятно в тази сума влизат и средствата за заплати на бъдещите шофьори, които ще минат заедно с колите от НСО към “Дондуков” 2. А в увеличението на общата сума за капиталови разходи може би е включена и поддръжката на бъдещия автопарк на президентството.

В края на октомври правителството внесе проектозакон, с който прехвърля колите и шофьорите от НСО, които досега са обслужвали президентския екип, към “Дондуков” 2. Промените няма да доведат до допълнителни разходи, а ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете институции до месец от приемането на закона, пишеше в мотивите към него. А президентството

ще може да паркира и да обслужва колите си в базата на НСО, ако договори това

със службата.

Веднага след като депутатите с промени в закона свалиха хората му от луксозните лимузини на НСО, Румен Радев обяви, че единсвено неговата институция няма служебни коли, нито шофьори на щат, и поиска да му дадат бюджет за такива.

“Дондуков” 2 да има свой автопарк, настоя и Делян Пеевски, след като Радев започна да посреща чуждестранни делегации с личната шкода на съпругата си Десислава. Това затруднява работата на НСО и МВР, обясни лидерът на “ДПС - Ново начало”.

Румен Радев се вози на шкода само когато трябва да бъде насниман на публични събития. Успоредно с това продължава да разполага и да се вози в брониран автомобил Mercedes S 680 Guard, чисто нов автомобил BMW 750, джип BMW X7, обяви обаче обаче във фейсбук депутатът от ДПС-НН Калин Стоянов. През лятото именно той повдигна въпроса за колите на Радев, след като президентът бе забелязан във Варна с кортеж от 7 автомобила. И последва бързата промяна, с която сектерарите му загубиха право да ползват държавните лимузини на НСО. Радев обяви, че слиза от колата на службата за охрана в знак на солидарност към екипа си. На президента и вицепрезидента, както и на съпругата на държавния глава се полага автомобил с гард, това не бе засегнато от поправката в закона.

Преди тя да влезе в сила, НСО е предоставяла автомобил и на главния секретар на президента Цвета Тимева, началника на кабинета Гълъб Донев, 6-имата му секретари (сред които Николай Копринков, Димитър Стоянов, Пламен Узунов) и шефа на протокола, установи проверка на “24 часа”.

В писмо до финансовия министър Теменужка Петкова Пеевски поиска да има служебни коли за президентството и настоя парите за това да се отпуснат с постановление на Министерския съвет, а не с бюджета за догодина. Радев обаче отказа предложените средства още преди да ги е получил, защото

колите щели да пристигнат след края на мандата му

А следващата администрация можело да има други предпочитания.

“За да не се излагаме пред чужденците, на Радев да му бъде върнато всичко - колите и шофьорите на НСО, за да не обиждаме цирковите актьори с този цирк”, призова и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него трябвало да стане с постановление на финансовото министерство, затова настоя Петкова да прехвърли “същите коли, шофьори, горива, части”, които доскоро се ползваха от президентството. Именно такива промени в закона внеседни след призива му правителството.

И в момента президентът Радев

се съпровожда от няколко високопроходими джипа

“Тойота”, както и множество оперативни автомобили от различен клас, които “му се полагат по закон и никой по никакъв начин не му ги е отнел”, написа още Калин Стоянов във вторник. Нарече почина на Радев да се вози вколата на жена си “инсценирана популистка акция”, а единственият резулт от нея бил, че се увеличил се броят на хората от НСО, които пазят държавния глава. Все по-често се виждало “движението му сред народа,

придружен от близо 20 души охрана”,

които трябвало да се съобразяват със смените на колите, добавя депутат от ДПС-НН.

Стоянов обяви още, че премиерът и министрите трудно могат да използват правителствените самолети на Авиоотряд 28, защото те “били ангажирани от семейство Радеви за месеци напред предимно за безсмислени обиколки и воаяжи по света”. Депутатът ще иска отговор за това от транспортния министър Гроздан Караджов.

Няма да се изненадам, ако след това Радев реши да се “откаже” и от правителствения самолет и демонстративно се качи на специално подбран дирижабъл, който лично да управлява, докато го ескортират два военни самолета, пише още той.

От транспортното министерство припомниха, че за всяко пътуване с “Еърбъс”-а се прави отделна заявка - полет за полет, като се полага само за държавни визити, и отказаха друг коментар.

Междувременно в парламента е внесена и поправка, според която при дублиращи се заявки шефът на правителствения авиоотряд сам ще решава коя да изпълни. Още не е минала обаче на първо четене.