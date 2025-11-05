Краят на сарая в “Бояна”, където Доган смесваше уиски с енергийна напитка и бизнес с политика

Жилищен комплекс ще има на мястото на имота, пазещ една от най-големите кървави мистерии - самоубийството на началника на кабинета на почетния председател на ДПС - Ахмед Емин, определен от него като "мъжка секретарка"

Срещу 4055 лв. на месец живял там според договора за наем, бил "гост" на апартамент 303

13 месеца след като Ахмед Доган бе принуден да се изнесе от т.нар. сараи в софийския квартал “Бояна”, два жълти багера сложиха края на тази важна част от българския преход.

Те сравниха със земята едно от най-мистичните места, официално обявено за база за обучение на младите кадри на ДПС, а неофициално известно като дом на основателя и дългогодишен председател на движението, който сам се провъзгласи (но десетилетия бе почитан като такъв) за балансьора в политиката и човека, разпределящ порциите в нея.

Оттук той определяше своите фаворити в ДПС, решаваше съдбите на правителства,

радваше се на своите красиви жени, смесваше уиски с енергийна напитка и бизнеса с политика...

До миналия август, когато митът рухна и почетният председател не само бе пенсиониран от партията си, но и прогонен от сараите.

През тези две десетилетия се носеха легенди за лукса, скрит в края на града и пазен зад дебела ограда. Но когато за първи път преди година телевизионни камери надникнаха вътре, луксът - също като образа на основателя на движението, вече изглеждаше поовехтял.

Сега става ясно, че и за 2-те хил. квадратни метра площ ще има ново начало - ще изникнат жилищни сгради. През уикенда на ул. “Стар беловодски път” пристигнали строителни работници с две големи машини и започнали да къртят. Първо ги показа обществената телевизия в неделя следобед (впрочем камерите на БНТ бяха и първите, допуснати да снимат сградата след прогонването на Доган миналия август, заедно с тези на bTV). Тръгнали от двора, после барбекюто и басейна, а накрая и самата сграда. Кога точно е започнала работата, не е ясно, но за около 24 часа целият комплекс беше сравнен със земята.

От Алианса за права и свободи - кръгът, останал около Доган, който сега се организира за нова партия, видяха в това “рушене на устоите на гражданското общество и принципите, върху които се гради правовата държава”. Дори си спомниха, че “Бояна” всъщност била “символ, изграден с труда, волята и вярата на поколения български граждани”. Кадри от сарая преди събарянето му Снимка: Архив "24 часа"

Фактите обаче не са толкова драматични - Доган никога не е бил собственик на имота, а миналото лято притежателят му Данаил Папазов, бивш министър на транспорта, настоятелно го помоли да се изнесе. Той го направи и

оттогава не е публично известно къде пребивава

Няколко бележити събития се свързват с боянския Догансарай. Безспорно най-разтърсващото е самоубийството на един от най-приближените на почетния председател.

На 17 октомври 2008 г. там е открит трупът на 46-годишния началник на кабинета му - Ахмед Емин, сочен за ковчежника на ДПС.

Въпросът какво точно се е случило, остава без отговор вече 17 години. До безжизненото тяло е открито

предсмъртно писмо до баща му, трите му деца и до самия Доган

Според експертизите Емин сам е сложил край на живота си, като се е застрелял с дясната си ръка от упор в слепоочието с пистолет “Глок”. Това е било личното му оръжие и по него не са открити следи от друг човек. Разследването беше прекратено през 2009 г., но година по-късно Бойко Борисов обяви, че МВР и прокуратурата са допуснали съществени грешки и поне небрежност, за което има доклад в ДАНС.

Прокуратурата възобнови делото и пак го прекрати през 2011 г. със същото заключение - не е покушение, самоубийство без принуда е, а пропуските са несъществени. Близките на Емин обаче не повярваха на тази версия и неведнъж са го заявявали публично.

Баща му Емин Хюсеинов бе категоричен, че детето му не е посегнало само на живота си. Странна бе и реакцията на Доган, който в стремеж да омаловажи кървавата трагедия пренебрежително го нарече “мъжка секретарка”

Пак в сарая в края на 2015 г. се взе решението за изключването на лидера на партията Лютви Местан. Тогава на 17 декември на новогодишния банкет на ДПС Доган определя като “гаф” позицията на Местан за сваления руски самолет от турската армия. Дни по-късно, на 24 декември, Доган събра актива си в сараите, изключиха единодушно Местан, а управлението предадоха в ръцете на триумвират, управлявал три месеца - Четин Казак, Рушен Риза и Мустафа Карадайъ. Последният впоследствие стана новият председател. И неговото сваляне преди 2 години вероятно пак е било решено в сараите, макар да бе съобщено на заседание на Централния съвет в хотел “Рамада”. Именно тогава Делян Пеевски бе обявен от все още почетния предедател за феномен и бъдещ лидер. И дойде новото начало.

Какво ще е бъдещето на имота, Данаил Папазов е избрал да разкрие пред “Свободна Европа” -

ще строи две сгради

с жилища. Същинската работа ще започне през втората половина на 2026 г. А разрешителното за събарянето на сарая имал от октомври.

Боянските сараи са построени през 2002 г. Сградата първоначално е била държавна почивна база, а после се прехвърля на сдружение “Толерантност” - неправителствена организация, свързвана с ДПС. Тогава там започва обучението на младите кадри на движението. Председател на сдружението е Кирилка Ангелова. Нейната фирма “Акома” придобила терените през 1997 и 2001 г. През 2008 г. от ДСБ оповестиха, че имотът е устроен за живеене и там се е настанил самият Доган, а собственик е вече фирма “Делта Епсилон”. Хората на Доган влязоха в сблъсъци с полицията, когато опитаха да превземат сарая. Снимка: Архив "24 часа"

Най-близо до собствеността вече бившият почетен лидер е бил през 2019 г. Тогава той имаше дял от дружеството “ТЕЦ - Варна” в съдружие с Папазов, което пък държи “Делта Епсилон”. След разцепването на ДПС през 2024 г. Доган продаде дела си в теца и изгуби контрол над имота. Няколко седмици след това - на 29 август, Данаил Папазов разпрати писмо до медиите, че Доган живее там “без основание” и публично го помоли да се изнесе.

Тогава посочи, че двата имота - летният и зимният сарай, са собственост на фирмите “Хермес Солар” и “Делта Епсилон”, чийто представляващ и краен собственик е Папазов чрез компанията “Сигда”.

Веднага след като писмото придоби публичност, членове и симпатизанти на ДПС се строиха пред имота да го бранят. Младежите опънаха палатки в “Бояна”, други ги снабдяваха с храна и вода за през нощта. Напрежението продължи цял ден. Доган така и не се показа, но се предполагаше, че по това време е в лятната си резиденция в Росенец край Бургас, където приближените му ходеха да се съвещават.

На място в “Бояна” обаче дойде синът му Демир Доган в една от редките му публични появи и дори се спречка с полицията

в опит да нахлуе в имота. Пред полицаите твърдеше, че има право - комплексът бил на баща му.

Тогава Джевдет Чакъров все още бе председател на крилото на Доган. Той изнесе договор за наем - Доган живеел в “Бояна” срещу 4055 лева на месец.

Освободил е имотите светкавично, стана ясно на 1 септември, когато Папазов допусна тв екипи. В жива връзка от Росенец репортерите обикаляха двора на имението, показаха басейните и сградата отвън. На място те заварили само един човек, който се представил за домакин и не ги допуснал да влязат вътре. Нямаше ги двете кучета на Доган, вече липсваха и протестиращите симпатизанти на ДПС.

Къде е самият Доган, питаха се всички. Появиха се твърдения, че Рамадан Аталай го е приютил, а някои жълти сайтове пуснаха снимки на закътано имение на депутата, което силно се доближавало до вкуса за интериор и екстериор на доскорошния лидер.

Морският палат беше строго охраняван. Той разполага с частно пристанище за яхти. Точно там през лятото на 2020 г. дебаркираха Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Димитър Найденов от “Да, България”, което разпали антиправителствените протести. Последваха проверки, които установиха незаконно строителство, но от 2021 г. никой не откликва на обявената обществена поръчка за събаряне на две от постройките, попадащи на незаконни терени. Оранжерията на Доган, в която си гледаше биодомати, не е сред отредените за бутане.

Все пак летният сарай се раздели с един метален павилион и двуетажна помощна постройка, обявени за незаконни от ВАС. В павилиона навремето се подвизаваше охраната, но беше премахнат през 2023 г. по времето на тогавашния областен управител Пламен Янев. Той възложи директно отстраняването му от пясъчната ивица, след като всички обществени поръчки за събаряне преди това се провалиха. Общо три са провалените поръчки досега и от последното събаряне през 2023 г. повече в Росенец не е пипано. Останаха жилищната част, оранжерията, триетажна помощна постройка и кеят.

И в боянските сараи, състоящи се от къща с голям двор, басейн и барбекю, имаше сага със събаряне.

Багери влязоха преди 16 г., когато при първото правителство на Борисов външното барбекю беше обявено за незаконно

и срутено. Лидерът на ГЕРБ бе започнал постъпки за събарянето още докато бе кмет, но процедурата в съда се проточи. След това Доган си вдигна ново, вече с разрешително.

Сградата вътре е с хотелско разпределение, била е регистрирана и като такава някога. Доган е живял в апартамента с номер 303, който бил заключен при пускането на тв камерите в комплекса.

Помещенията са пищно орнаментирани с много картини, пластики, произведения на православното и мюсюлманското изкуство. Имало и премиум бутилка водка от императорската колекция “Фаберже” на стойност няколко хиляди лева, показаха кадрите от миналото лято. Там било и кучето на Доган - Сара, а че се разхождат и пауни, бе обществена тайна от години.

С Ахмед Доган се свързва и още един сарай - този в родното му село Дръндар. Огромната постройка е собственост на фондация “Хермес”. Бившият почетен председател и до днес е в управителния съвет на неправителствената организация. Дворецът беше построен между 2002 и 2005 г. Първоначалният замисъл бил да се превърне в детска градина на селото, или поне така бе обявено. Само теренът е 14 дка. Постройката е на три етажа, всеки по 500 кв. м. Дворецът обаче пустее с години. За последно през 2021 г. беше посетен от Христо Иванов и негови съпартийци, които го снимаха с дрон.

Доган не подава имуществени декларации от 2013 г., когато се оттегли като председател на ДПС и не е бил депутат. Преди това посочваше като своя собственост скромен апартамент в столичния кв. “Стрелбище”, придобит в началото на 90-те.