Патриарх Даниил се срещна с БСП за въвеждането на „Добродетели и религии" в учебната програма

Днес в Синодалната палата се състоя среща на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил с парламентарната група на БСП-Обединена левица, водена от Атанас Зафиров, председател на БСП и заместник министър-председател. Срещата се проведе по повод дискусионни въпроси, свързани с приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, относно въвеждането на „Добродетели и религии" като задължителен предмет в учебната програма. Това съобщиха от пресцентъра на БПЦ.

На срещата присъстваха Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод, и доц. д-р Мария Кьосева – юридически съветник на Св. Синод. Негово Светейшество представи накратко становището на Св. Синод относно законопроекта и акцентира върху ползите от преподаването на предмета в училищата. Той припомни опита, който има Българската православна църква в изработването на учебните програми и учебниците по предмета „Религия - Православие" в българското училище.

Атанас Зафиров и народните представители споделиха дискусионните въпроси, които са възникнали при срещите им с хората в избирателните им райони. Бяха обменени мнения и бяха обсъдени редица въпроси, включително и кадровото обезпечаване на преподаването, изготвянето на учебните програми по различните профили, както и сроковете за поетапното въвеждане на предмета.

В края на срещата двете страни се обединиха около разбирането, че предметът „Добродетели и религии" ще допринесе за по-доброто образование и възпитание на подрастващите, както и за формиране на добродетели, необходими за изграждането им като пълноценни личности и граждани на Република България.