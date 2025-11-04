Вижте какво решава правителството на 5 ноември

1. Проект на Решение за одобряване присъединяването на Република България към Инициативата „EU SST Partnership".

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

2. Проект на Решение за одобряване проект на договор по чл. 61е, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и за упълномощаване на министъра на иновациите и растежа за сключване на договори с дружества, изпълняващи сертифицирани инвестиционни проекти и за изменение на договор за насърчаване на приоритетен инвестиционен проект.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

3. Проект на Решение за възлагане изпълнението на цели на публичната политика на публично предприятие, отнемане поради отпаднала нужда на имоти - публична държавна собственост, обявяването им за имоти- частна Държавна собственост, и за внасянето им като непарична вноска в капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД - София.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа;

министърът на образованието и науката

4. Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на „Пристанище Бургас" ЕАД - Бургас.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията; министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект „България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 2027 (СПЗ)" Б, подписан за Република България на 11 септември 2025 г. в София и за Европейската инвестиционна банка на 17 септември 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на финансите

7. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от друга страна, подписано официално на 15 ноември 2023 г. в Самоа.

Внася: министърът на външните работи

8. Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Хондурас в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за даване на съгласие Георги Георгиев - български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Хондурас в Република България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България.

Внася: министърът на външните работи

9. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България във Федерална република Германия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Щутгарт и с консулски окръг федерална провинция Баден-Вюртемберг, и за назначаване на Марк Петер Хакер - гражданин на Федерална република Германия, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България във Федерална република Германия със седалище в гр. Щутгарт и с консулски окръг, обхващащ територията На Федерална провинция Баден- Вюртемберг.

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за констатиране на прекратяване на функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Канада със седалище в гр. Мисисага и с консулски окръг, обхващащ провинция Онтарио, Канада, на Игнат Христов Канеф - гражданин на Канада, поради смъртта му, считано от 12 юли 2020 г., и за назначаване на Кристина Канев - гражданин на Република България и на Канада, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Канада със седалище в гр. Мисисага и с консулски окръг, обхващащ провинция Онтарио, Канада.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 21 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за допълнение на Решение № 623 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне на областните информационни центрове по чл. 20, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление за структури по изпълнение на реформа С4.5 „Обслужване на едно гише" от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. Проект на Решение за възлагане на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост,

за имот - частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти публична държавна собственост, на Министерството на финансите и на Министерството на здравеопазването.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Постановление за определяне на условията и реда за прилагане на програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители.

Внася: министърът на енергетиката

18. Проект на Решение за предоставяне на „Мини Марица Изток" ЕАД в качеството му на концесионер на имоти - публична държавна собственост, разположени в границите на концесионната площ, като принадлежност по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Закона за концесиите към обекта на концесията за добив на подземни богатства твърди горива - въглища, от находище „Източномаришки въглищен басейн".

Внася: министърът на енергетиката

19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г.

Внася: министърът на правосъдието

20. Проект на Постановление за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за Държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Внася: министърът на правосъдието

21. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие", проведено на 13 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на правосъдието

22. Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

23. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 226 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища.

Внася: министърът на образованието и науката

24. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси, приета с Постановление № 272 на Министерския съвет от 2001 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

25. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

26. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните.

Внася: министърът на земеделието и храните

27. Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Внася: министърът на земеделието и храните

28. Проект на Решение за даване на разрешение за учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право на преминаване/прокарване, сервитут на техническата инфраструктура през територията на поземлен имот, собственост на „Напоителни системи" ЕАД.

Внася: министърът на земеделието и храните

29. Проект на Решение за даване на съгласие за извършване на продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи" ЕАД - София.

Внася: министърът на земеделието и храните

30. Проект на Решение за одобряване на позицията и за даване на съгласие Република България да участва по Дело С-495/25 пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Conseil d Etat (Държавен съвет, Франция) във връзка с жалба, подадена от Syndicat professionnel du chanvre (Професионален съюз на производителите и търговците на коноп) срещу Institut national de l' origine et de la qualite (Национален институт за произхода и качеството).

Внася: министърът на земеделието и храните

31. Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на териториални планове за управление на защитени зони.

Внася: министърът на околната среда и водите

32. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи, част „Търговия", проведено на 13 и 14 октомври 2025 г. в гр. Хорсенс, Дания.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

33. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерство на туризма за 2025 г.

Внася: министърът на туризма

34. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Внася: министърът на правосъдието