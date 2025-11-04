Светослав си отиде на 43 г., блъснат от непълнолетен с тротинетка в Пловдив - майката дари органите му

Трима души са спасени с бъбреците и черния дроб на младия мъж

Две години и два месеца след инцидента още няма дело в съда

Две години и два месеца след смъртта на 43-годишния Светослав Василев от Пловдив, връхлетян от непълнолетен с тротинетка, още няма внесено дело в съда. Това заяви пред "24 часа" майката на починалия Соня Игнатова.

"Най-малко пет пъти сме пускали молби в Районната прокуратура да питаме какво става, даваха ни различни обяснения. Но е факт, че извършителят не изправен пред Темида", допълни тя.

Досъдебното производство е във финалната си фаза, отговориха пред "24 часа" от Районната прокуратура (виж по-долу).

Майката на починалия и неговият брат близнак Добромир нямат обяснение защо толкова се бави разследването.

Инцидентът става на 4 август 2023 г. на улица "Славянска" около 22 часа. Тогава Светослав карал велосипеда си по посока бул. "Източен". Изневиделица изскача 17-годишният Иван Пашев с електрическа тротинетка и го засича. Колоездачът пада в безсъзнание и е откаран в болницата. "Прибирах се от втора смяна, когато ми се обадиха да ми кажат, че станал тежък инцидент със сина ми. Молих се да е телефонна измама", връща се към кошмара Соня Игнатова. Майката на Светослав Соня Игнатова няма обяснение защото толкова се бави разследването за смъртта на сина й. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Тя и другият й син отиват в болницата. Там лекар им съобщава, че Светослав е в много тежко състояние и сърцето му е почти спряло. Праща ги към КАИЛ, където друг лекар съвсем човешки им обяснява, че около мозъка на пострадалия има събрана течност. Попитал ги какво точно се е случило, защото 43-годишният мъж имал много рани по тялото.

"Почнахме да се молим за чудо. На следващия ден ни казаха, че състоянието му няма подобрение. Обясниха ни, че ако предприемат отваряне на главата, не могат да бъдат сигурни, че мозъкът не е увреден. Беше на командно дишане. В неделя ни уведомиха, че в понеделник екип ще установи мозъчната му смърт. Попитаха ни дали ще се съгласим на донорство. Другият ми син Добромир от първата дума реагира положително. "Майко, така частица от брат ми ще живее", разказа Соня Игнатова.

Медиците установят, че за донорство са били годни бъбреците и черният дроб. Те вече са присадени на пациенти в България и Румъния.

Светослав е погребан на 7-ия ден след инцидента.

Случаят се поема от Четвърто РУ. "Никакви сведения допреди два месеца - тогава ни дадоха съдебно-медицинската експертиза заедно с автотранспортната. Многократно сме искали информация защо до момента няма заведено дело", описа майката.

По думите й автотехническата експертиза установила, че вината е на водача на тротинетката. Данните от нея обаче изтекли към другата страна и бащата на момчето бързо прехвърлил собствеността си на трети лица, твърди Игнатова.

"Тепърва ще се повдигат обвинение на Иван, който вече е на 19 години. Каквото и наказание да получи, аз съм загубила син. На какво да се надявам", пита майката.

Разследването се води от Районната прокуратура, тъй като тротинетката е индивидуално, а не моторно превозно средство. "Извършени са всички необходими действия, материалите по делото са предявени на част от правоимащите, включително и на майката на загиналия мъж. Като обвиняем по досъдебното производство е привлечен Иван Пешев. Макар и непълнолетен, той е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Така по непредпазливост е причинил смъртта на Светослав Василев", посочват от държавното обвинение.

Членът от Наказателния кодекс, по който е подведен по отговорност, предвижда лишаване от свобода до 5 години.

"След като материалите по делото бъдат предявени на всички правоимащи лица (на обвиняемия и на наследниците на пострадалия), наблюдаващият прокурор щe се произнесе с краен акт в законовия срок", завършват от обвинението.