За 20 дни се пропукали стените на блок в София, не е ясно кога хората ще могат да се върнат в домовете си

Само за 20 дни се пропукали стените на блок №2 в столичния квартал "Хаджи Димитър". Това разказаха жителите на блока пред bTV.

Започнало малко след старта на строежа на метрото в района, но от "Метрополитен" били категорични, че не това е причината за разрухата. Оттам направили експертиза, разказа Галин Георгиев, един от жителите на софийския блок.

От Столичната община обещали на хората средства, с които да покрият наемът им за 2 г., но те стигали само за 2/3 от това, обясни Георгиев.

Всичко се случи 20 дни след пропадането на пътя на метрото, разказа друга жителка на напукания блок. Според живеещите преди не е имало нито напуквания, нито други подобни проблеми. Те разказаха още, че била направена експертиза и от УАСГ, според която причината било засиленото изпомпване на подпочвените води по време на строежа на метрото.

На място с жителите бе и районният кмет на "Подуяне" Кристиян Христов, който обясни, че първо ще се проведе обществена поръчка за укрепване на стените на блока и чак след това ще започне изпълнение. Затова не било ясно кога собствениците на жилища в блок №2 ще могат да се приберат у дома, обясни районният кмет.

Той обаче увери, че проектът за реновирането на блока ще бъде от приоритетните на Столична община за финансиране по държавната програма за инвестиционни проекти за общините.

1100 лв. били давани от общината за семейство от двама, но те са крайно недостатъчни, категорични са хората.